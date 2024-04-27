ایجاد شعبه ویژه برای پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری

به گزارش خبرگزار، مهر، محمدعلی الفتپور با اشاره به تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران گفت: حفظ سلامت اداری در شهرداری به عنوان یکی از مجموعههایی که بهطور مستقیم با شهروندان سروکار دارد، نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و اهمیت این امر زمانی آشکار میشود که مجموعه شهرداری تهران بهعنوان یکی از سازمانهای پیشرو در امر مبارزه با فساد، بتواند با پیگیری و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان خود و انتشار نتایج حاصله، گامی اساسی و اجرایی در این زمینه بردارد و از این طریق ضمن جلب اعتماد شهروندان سرمایه اجتماعی قابل ملاحظهای برای شهرداری تهران کسب شود.
دبیر کمیته برنامهریزی و نظارت ستاد ارتقا سلامت اداری با اشاره به اینکه بخش عمدهای از راهکارها و استراتژیهای مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری، خصوصاً ارتشاء از طریق احصاء نظرات و ایدهها و مطالعات گذشته شناسایی و بررسی شده است، خاطرنشان کرد: تلاش در جهت اجرایی ساختن آنها، بیشک یکی از مهمترین اقدامات این حوزه خواهد بود که به واسطه آشنایی با موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات شهرداری تهران، راهبردها و راهکارهایی نیز در زمینههای اقتصادی، اداری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و قضائی، مدیریت اخلاق حرفهای، اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی ارائه شده است که هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابل توجه و اجرا هستند.
بر اساس گزارش سایت شهر، الفتپور در پایان تصریح کرد: با توجه به تلاشهای صورتگرفته در این زمینه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، تشکیل شعبهای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه در شهرداری تهران، توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیتههای انضباطی در دست اقدام است و پروندههای مرتبط در این خصوص با حساسیت بالا و در اسرع وقت، بررسی و تا حصول نتیجه، پیگیری میگردند.
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