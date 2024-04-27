به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری عصر شنبه در همایش گرامیداشت روز کارگر در رشت اظهار کرد: کارگران چشم و چراغ و بازوی توانمند نظام اسلامی هستند.

فرماندار رشت با اشاره به اهمیت و جایگاه جامعه کارگری در کشور بیان کرد: کارگران در خط مقدم جبهه اقتصادی و تولید هستند.

عاشوری با بیان اینکه کارگران سربازان جنگ اقتصادی هستند، گفت: پویایی تولید به دست‌های توانمند و زحمت کش کارگران گره خورده است.

وی با اشاره به نقش کارگران در لایه‌های مختلف جامعه افزود: موتور محرکه اقتصاد هر جامعه‌ای را کارگران تشکیل می‌دهند.

فرماندار رشت با تاکید بر لزوم تکریم و تجلیل از کارگران بیان کرد: تجلیل از کارگران و جامعه کارگری تکریم از تولید و کمک به توسعه اشتغال است.

عاشوری حضور کارگران در عرصه تولید را موجب پویایی و نشاط اجتماعی دانست و اضافه کرد: به همت کارگران امروزه انقلاب اسلامی ایران در همه بخش‌ها صاحب موفقیت شده است.

«شهیار وهابی» مدیر مجتمع دخانیات گیلان نیز در این مراسم با تبریک هفته کار و کارگر، اظهار کرد: کارگران نقطه عطفی در فعالیت‌های پرشور و توان حداکثری تولیدات در حوزه تولیدات داخلی، مشارکتی، فعالیت‌های اقتصادی، صادراتی و افزایش سطح زیر کشت توتون دارند.

وی تحقق جهش تولید را مستلزم مشارکت تلاش مضاعف تمام کارگران دانست و افزود: جهش تولید با تلاش مضاعف و مشارکت مردمی محقق می‌شود.