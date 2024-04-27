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۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۴۹

مظهری خبر داد؛

آیین نامه توزیع اینترنتی دارو ابلاغ شد

آیین نامه توزیع اینترنتی دارو ابلاغ شد

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: آیین نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی امروز ابلاغ شد و پس از ۶ ماه در سراسر کشور به صورت رسمی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا مظهری افزود: نسخه پیچی و فروش دارو همچنان تحت کنترل مسئول فنی داروخانه ها است و فقط حمل دارو با ابلاغ این آئین نامه با استفاده از سکوهای اینترنتی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این آئین نامه با رعایت اصول حفظ سلامت بیماران، موجب سهولت دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز می‌شود.

مظهری افزود: توزیع دارو بر بستر اینترنت به زودی به صورت آزمایشی در چند شهر با دستور وزیر بهداشت آغاز می‌شود و بعد از ۶ ماه در سراسر کشور پوشش داده می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: بیماران با استفاده از سکوهای اینترنتی برای انتخاب نزدیک‌ترین داروخانه به محل سکونت می‌توانند داروی خود را سریع‌تر دریافت کنند.

کد مطلب 6090389
حبیب احسنی پور

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