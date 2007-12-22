دکتر مرتضی آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه ساختمان آموزش ویژه دانشجویان فراگیر آماده بهره برداری نبود آغاز فعالیت این دوره ها به بهمن ماه موکول شد.
وی ادامه داد: امسال 3 هزار و 500 نفر داوطلب با توجه به نیازهای جامعه در رشته های دوره های فراگیر در مقاطع مختلف تحصیلی پذیرفته شدند.
رئیس دانشگاه پیام نور مشهد افزود: امسال 4 هزار متر مربع به فضای آموزش دانشگاه پیام نور مشهد افزوده شد که با توجه به فضای اضافه شده دیگر این واحدها با مشکل کمبود فضای آموزشی روبرو نخواهد بود.
وی از افزایش فضای آزمایشگاهی واحد پیام نور مشهد خبر داد و گفت: فضای آزمایشگاهی این واحد نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش داشته است.
نظر شما