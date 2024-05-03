حمله پلیس فرانسه به حامیان فلسطین در دانشگاه «ساینس پو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای پلیس فرانسه به ساختمان اصلی دانشگاه «ساینس پو» در مرکز پاریس، جایی که گروهی از دانشجویان برای پایان دادن به جنگ غزه دست به تحصن زده بودند، یورش بردند.

یکی از دانشجویان این دانشگاه به رویترز تأیید کرد که پلیس در حال تشدید کنترل خود بر معترضان است.

این در حالی است که دولت فرانسه بر ادامه آنچه که به عنوان «قاطعیت کامل» برای مقابله با اعتراضات در دانشگاه ساینس پو توصیف کمی‌کند، تأکید کرد.

دولت فرانسه همچنین از تعطیلی و تخلیه کامل این دانشگاه خبر داده است.

پلیس فرانسه تعدادی از دانشجویان معترض را در مقابل دانشگاه ساینس پو در پاریس مورد ضرب و شتم قرار داد.

دولت فرانسه مدعی شد که گابریل اتال نخست‌وزیر این کشور به درخواست مدیر مؤسسات دانشگاهی، از پلیس درخواست مداخله کرده است.

به گفته منابع محلی تظاهرات مشابهی هم در دانشگاه لئون برای اعلام حمایت از فلسطین و غزه برگزار شد.