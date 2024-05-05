آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن اعلام شد+ جزییات

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن روند ارائه تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها تشریح کرد و گفت: تاکنون به تعداد یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در «سامانه» ثبت‌نام کردند که از این میزان متقاضی ثبت‌نام شده، یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر دارای شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدند.

مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: از تعداد واجدین شرایط دریافت وام ودیعه مسکن یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شدند که بانک‌ها تاکنون با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر عقد قرارداد کردند.

وی افزود: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانک‌ها پرداخت تسهیلات را به معرفی‌شدگان سرعت بدهند.