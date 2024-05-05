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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۰۹

آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن اعلام شد+ جزییات

آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن اعلام شد+ جزییات

مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن توسط بانک‌ها به بیش از ۴۴۵ هزار متقاضی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن روند ارائه تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها تشریح کرد و گفت: تاکنون به تعداد یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در «سامانه» ثبت‌نام کردند که از این میزان متقاضی ثبت‌نام شده، یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر دارای شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شدند.

مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: از تعداد واجدین شرایط دریافت وام ودیعه مسکن یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شدند که بانک‌ها تاکنون با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر عقد قرارداد کردند.

وی افزود: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانک‌ها پرداخت تسهیلات را به معرفی‌شدگان سرعت بدهند.

کد مطلب 6096712
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      16 0
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      ۴ ساله من دارم میدوم دنبال وام ودیعه و نتونستم بگیرم ضامن ضامن اخه ازکجا ضامن بیارم وقتی اشنایی کسی رو ندارم .بانک ها شدن سد راه فقرا و باعث چالش جدی مملکت شدن کاش قانون بانکداری کلا عوض میشد و هرکسی وقتی حقوق بر جایی بود بهش وام میدادن نه اینکه هفت خوان رستم رو بزارن جلوی راهش .
      • مصطفی IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
        2 0
        چه اصراری به گرفتن وام ودیعه مسکن دارید اگر به ۲۳ درصده ک انواع وام بانکی موجوده
    • پرویز NL ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      15 0
      پاسخ
      سلام..هر وقت وارد گوگل میشم صحبت از وام ودیعه است چرا هر بانکی که میرم میگن وام ودیعه نمیدهیم..خداییش این وام ودیعه شامل چه کسانی میشه؟؟؟؟من که مستاجر هستم و از مستأجری رنج میبرم ب و محتاج این وام هستم باید چکار کنم..لطفا جواب بدین
    • هادی IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      9 3
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      همش دروغه خودتونو علاف نکنید
    • خیام گودرزی IR ۰۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      14 1
      پاسخ
      واقعا مردم دادشون‌ رو به کجا ببرن‌ من سال 99 یا 1400 با هزار تا بدبختی و ضامن رسمی بردم بهم 15 میلیون وام ودیعه مسکن دادن درشهر کرج الان چند وقته که اقساطشم تموم شده هرچی میرم برا وام ودیعه مسکن میزنه شما قبلاً استفاده کردید . آخه با این گرونی ما چه خاکیبسر بگیریم
      • Behrouz IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
        3 1
        داداش بگوبانک تسویه وام ودیعه که گرفتیرو بزنه بعد دوباره امتحان کن میشه
    • مریم صادقی IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      2 1
      پاسخ
      بابت ثبت نام کنم برای مسکن ملی من سالهاست مسکن ندارم۲۸۲
    • داود IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      8 0
      پاسخ
      من یه میلیون دادم کد رهگیری گرفتم الان دوماه منتطر بانکم ولی هنوز خبری نیست
    • عابد IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      3 1
      پاسخ
      با سلام . در سایت نوشته که اجاره نامه یک ماه اعتبار داشته باشد کافیه ولی بانکها میگن نباید ۶ ماه از موعد اجاره گذشته باشه . خب این یعنی چی ؟! کسی که مستاجره سال بعدشم یا تمدید میکنه یا یه جای دیگه میره ‌ بعدشم اکثرا دو تا ضامن میخوان . خلاصه هفت خان درست کردن واسه خودشون . اینو درست کنید که مستاجرها
    • بختیاری IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      4 0
      پاسخ
      سه ساله میرم بانک میگن هنوز ابلاغ نشده یا اعتبار نداریم ملت سر کار کذاشتن
    • ناصر رئیسی IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      8 0
      پاسخ
      درود وخسته نباشید من که ثبت نام کردم ولی هر کدوم از بانک‌ها میرم میگه که بودجه نداریم
    • امیر IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      4 1
      پاسخ
      همش دروغ .مگه مجبورید
    • زهرا IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      5 0
      پاسخ
      من از پارسال نوشتم بانک رفاه میگه هنوز تامین بودجه نشدیم
    • سعید یمینی US ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چند سال پیش ثبت نام کردم هنوز پرداخت نشده وام هیت دولت
    • حسینعلی بزی جوان IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      1 1
      پاسخ
      سلام من مستاجر هستم برای وام مستاجری ثبت نام کردم بانک ملت به خاطر گیر دادن های الکی انصراف دادم خواهشن اگر وام جیزی می‌دهید مثل مرد جواب ما مستاجر ها را بدهید
    • مریم RO ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      اصلا بانک‌ها نمیدن که بخان سرعت بدن ازپارسال گیر همین وامیم هرکدوم بهانه خودشون الانم میگن مدرک شغلی آخه مدرک شغلی ی اجارنشین نداشته باشه وام نبایدبهشون بدن خدا ازتون نگذر
    • شهاب‌الدین حسینی ‌ IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      1 1
      پاسخ
      ۸ماه‌امروز فردا آخرش‌فقط دروغ‌چیزی ندیدم
    • Ms IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      2 1
      پاسخ
      واقعا این آقای مسئول با چه رویی این خبر رو داده. یک میلیون و ششصد هزار نفر متقاضی ثبت نام کردن اونوقت به چهارصد هزار نفر وام دادن. یعنی ۲۵٪ . خجالت آوره
    • مصطفی IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      نمیدونم وام به کی میدم من نزدیک یک تومان هزینه کردم هر روز یک بانک میرفتم تنها حرفی بانکی میگفتن خودت خسته نکن بودجه نیست دولت یه چیز گفته توش مونده ولی آدم میشناسم آشنا داشته گرفته خدای اگه این وام واسه مستاجر چرا بانک دروغ میگه هر روز میرم کافی نت بانک عوض میکنم دیگه خسته شدیم
    • مجید قهرمانی IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      خوب
    • رضا حسیوند IR ۰۴:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      0 1
      پاسخ
      من هروقت میرم بانک میگن بوجه ندارم بخداپول پیش به هزاربدبختی ۵۰تومن قرض کردم چه کنم
    • س ز IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      4 0
      پاسخ
      کاش مثل وام یارانه بود بانک ها دخالت نداشتند بعد از کارت وام گیرنده کم میشد. این همه سودو کارمزد کلان بانک ها می گیرند منت هم میزارند چند تا ضامن و چک و هزارمکافات وقتی از رو کد ملی. افراد ی که اقساط رو پرداخت. نمی کنند کل حسابها و کد ملی. وام گیرنده رو مسدود کرد خود دولت وام ها را توزیع کند
    • ناشناس IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
      0 0
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      باسلام خدمت شما عرض کردم که مدت 8ماه است در صف وام ازدواج هستم ولی متاسفانه هنوز نوبتم نیامده خواهشمندم پیگیری بفرمایید ممنون
    • نجات آقا IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
      1 0
      پاسخ
      والله بلا بانک ها برا حرف وزیرودولت تره هم خورد نمیکنن مردم سرکارند هربانکی بری میگن اعتبار نداریم.
    • محمد علی نیک عزم IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
      1 0
      پاسخ
      با سلام اسفند 1402 توی کافی نت برای وام مسکن فرسوده ثبت نام کردم منتظر پیامک از طرف بانک هستم خیلی بدیهی برای پی ریزی متحمل شدم ولی هنوز خبری از پیام بانک نیست آیا وام میدن یانه اگر میدن زمانش کی هست از استرس داغون شدم
    • محمد ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
      2 0
      پاسخ
      سلام وام مستأجری ثبت نام کردم پست بانک ایران تو سامانه زده بودجه داره رفتیم بانک میگه بودجه نداریم ابلاغ نشده در صورتی که چند روز قبل بانک می‌گفت اگه تو سامانه بزنه ماهم وام رو پرداخت می‌کنیم نمی‌دونم دولت دروغ میگه یا بانک
    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۳۰
      1 0
      پاسخ
      میریم بانک میگن بودجه نیومده پس کی میخوان بودجه بدن؟
    • ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سلام من وام مسکن ۳ماه پیش ضامن گیری زنجیره ای شده به بانک صادرات واریز نمیکنن ایا میدن یا کلا منصرف شدن از وام مسکن
    • ناشناس ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      این همه ادم سوال کردن ببین کسی هست جواب بده
    • علیرضا IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      به خدا من الان چند ماه دنبال وام هستم وهرروز میگند بودجه نداریم یا جلوی وام بستند وهزارچیز دیگه . و با هزاران بی احترامی از بانک خارج میشی . بانک ها شدند بنگاه دلالان . هیچ کس نیست ازعملکرد بانک ها نظارت کنه . دولت یاد گرفته گفتاردرمانی کنه . اخه کدوم بانک وام میده به خدا رفتیم پول سودی گرفتیم تا پو

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