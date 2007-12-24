دو اثر نفیس جذب کتابخانه ملی ملک تهران شد

سیدمحمدرضا فاضل هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: قرآن کریم و شاهنامه فردوسی دو اثر نفیس معنوی و ادبی که در دوره‌ های زندیه و قاجاریه توسط استادان مسلم هنر خوشنویسی ایرانی کتابت و تصویرسازی شده‌اند، توسط شورای ارزیابی نسخ خطی آستان قدس رضوی جذب کتابخانه ملی ملک تهران شد.

رئیس اداره مخطوطات این سازمان اظهار داشت: یکی از این آثار، قرآن خطی ارزشمندی است که توسط محمدهاشم لولؤی اصفهانی که از پیروان سبک استاد احمد نیریزی در سال 1183 هجری قمری کتابت شده است.

وی یادآور شد: شاهنامه فردوسی دیگر کتاب خطی جذب شده است که صفحه اول آن دارای سرلوح نیم ترنجی شرفه ‌دار همراه با کتیبه قلم‌ دانی مذهب و مرصع است که به طرز بسیار زیبایی به تصویر کشیده است.

سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در سالهای اخیر با ایجاد اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی با کارگاه های مختلف فعالیت‌های گسترده‌ای را در راستای حفاظت از آثار فرهنگی انجام داده است که از جمله دستاوردهای آن می ‌توان به مرمت قرآن‌های منسوب به دست خط مبارک ائمه اطهار(ع)، قرآن خطی منحصر به فرد بایسنقری، تابلوهای نقاشی کمال‌الملک و بزرگترین پرده تعزیه‌خوانی دوره قاجار اشاره کرد.