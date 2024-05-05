رونمایی از «رضای انقلاب» در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «رضای انقلاب» خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمین «رضا مطلبی» امام جماعت مسجد ابوذر تهران نوشته «حجت‌الاسلام سعید فخرزاده فردا دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در حوزه هنری سازمان تبلیغات رونمایی می‌شود.

«رضای انقلاب» به زندگی و شرح حال یکی از دلباختگان فکری امام خمینی (ره)، روحانی فاضل و مردمی، حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ رضا مطلبی می‌پردازد که نقش مؤثری در انقلاب اسلامی داشته است. او روحانی اهل اصفهان است که قبل از انقلاب در محله‌ای آذری‌نشین، به عنوان امام جماعت مسجد فلاح که بعدها به مسجد جامع ابوذر تغییر نام داد، منصوب و مشغول فعالیت شد. با فعالیت‌های او مسجد ابوذر خیلی زود به پایگاه طرفداران امام و انقلاب تبدیل شد و پس از پیروزی انقلاب نقش مهمی را در انسجام نیروها و حفظ نشاط سیاسی در جنوب‌غرب تهران و حمایت از نظام در عرصه‌های مختلف بر عهده گرفت.

این کتاب روایتی از حضور یک روحانی انقلابی که به زبان ترکی آشنایی ندارد را شرح می‌دهد که در میان مردمی با زبان آذری مسؤلیت امام جماعت مسجدی را بر عهده می‌گیرد که سازنده آن با حکومت پهلوی ارتباط نزدیک و خوبی دارد. چالش‌هایی که سبب می‌شود روحانی جوان و انقلابی با وجود سخت بودن راه مسیری را دنبال کند که بعد از نیم قرن منشأ تحولات بسیاری در محله‌ای شود که در آن امامت نماز را برعهده دارد.

حجت الاسلام مطلبی اکنون با ۹۰ سال سن همچنان با مردم محله و نمازگزاران آن ارتباط نزدیک دارد و توانسته است به عنوان الگوی تراز انقلاب اسلامی زمینه را برای جلب و جذب جوانان بی شماری به مسجد فراهم کند.

سعید فخرزاده و حمید قزونی از ۵ دی تا ۲۹ دی ۱۳۹۵ در سیزده جلسه مصاحبه با راوی این کتاب را انجام داده که پس از پیاده‌سازی، با انطباق با اسناد و مدارک و تأیید راوی در انتشارات سوره‌مهر به چاپ رسیده است.

کتاب «رضای انقلاب» نوشته حجت‌الاسلام سعید فخرزاده فردا دوشنبه ۱۷ اردیبهشت از ساعت ۱۶:۳۰ در تالار اندیشه حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ رونمایی می‌شود.