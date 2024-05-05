عامل ربودن دختر نوجوان در تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: اواسط فروردین ماه امسال خانواده‌ای در جنوب تهران با مراجعه به اداره یازدهم پلیس آگاهی اظهار داشتند که دختر ۱۶ ساله‌شان توسط فردی ربوده شده است. آدم‌ربا با تماس تلفنی و تهدید به قتل، خواستار دریافت ۱۰۰ میلیارد ریال پول برای آزادی دخترشان شده است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: پس از ثبت شکایت خیلی زود تیمی از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تجزیه و تحلیل‌های اطلاعاتی را برای آزادی گروگان آغاز کردند.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: تیم جنایی در نخستین گام با اقدامات کارآگاهی اطلاعاتی هویت صاحب خط تلفنی که با تهدید به قتل، درخواست ۱۰۰ میلیارد ریال پول کرده بود را شناسایی کردند و متوجه شدند که او حدوداً ۲۵ ساله است و به تازگی از استان‌های غربی کشور به تهران آمده و در جنوب تهران زندگی می‌کند.

وی متذکر شد: کارآگاهان پلیس آگاهی در ادامه راهی مخفیگاه موردنظر شدند و پس از تعقیب و مراقبت چند دقیقه‌ای آدم‌ربا را طی یک عملیات ضربتی به دام انداختند و دختر نوجوان را آزاد کردند.



سردار گودرزی ابراز داشت: متهم در جریان تحقیقات ابتدایی در اظهارات ضد و نقیضی منکر آدم‌ربایی شد و ادعا کرد که با دختر نوجوان در فضای مجازی آشنا شده و همه این تماس‌ها برای دریافت پول صحنه‌سازی شده بود.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی، متهم برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و تحقیقات درباره ادعاهای مطرح شده از سوی مرد جوان ادامه دارد.

