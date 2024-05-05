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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۴۹

سردار ولیپور گودرزی خبر داد؛

عامل ربودن دختر نوجوان در تهران دستگیر شد

عامل ربودن دختر نوجوان در تهران دستگیر شد

رییس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری عامل ربودن دختر نوجوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: اواسط فروردین ماه امسال خانواده‌ای در جنوب تهران با مراجعه به اداره یازدهم پلیس آگاهی اظهار داشتند که دختر ۱۶ ساله‌شان توسط فردی ربوده شده است. آدم‌ربا با تماس تلفنی و تهدید به قتل، خواستار دریافت ۱۰۰ میلیارد ریال پول برای آزادی دخترشان شده است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: پس از ثبت شکایت خیلی زود تیمی از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تجزیه و تحلیل‌های اطلاعاتی را برای آزادی گروگان آغاز کردند.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: تیم جنایی در نخستین گام با اقدامات کارآگاهی اطلاعاتی هویت صاحب خط تلفنی که با تهدید به قتل، درخواست ۱۰۰ میلیارد ریال پول کرده بود را شناسایی کردند و متوجه شدند که او حدوداً ۲۵ ساله است و به تازگی از استان‌های غربی کشور به تهران آمده و در جنوب تهران زندگی می‌کند.

وی متذکر شد: کارآگاهان پلیس آگاهی در ادامه راهی مخفیگاه موردنظر شدند و پس از تعقیب و مراقبت چند دقیقه‌ای آدم‌ربا را طی یک عملیات ضربتی به دام انداختند و دختر نوجوان را آزاد کردند.

سردار گودرزی ابراز داشت: متهم در جریان تحقیقات ابتدایی در اظهارات ضد و نقیضی منکر آدم‌ربایی شد و ادعا کرد که با دختر نوجوان در فضای مجازی آشنا شده و همه این تماس‌ها برای دریافت پول صحنه‌سازی شده بود.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی، متهم برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و تحقیقات درباره ادعاهای مطرح شده از سوی مرد جوان ادامه دارد.

کد مطلب 6097241

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