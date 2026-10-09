به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان گفت: مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها نیازمند توجه جدی و اقدامات مؤثر مسئولان است و نباید از کنار این مسائل به‌سادگی عبور کرد.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای تحمل صرف مشکلات نیست، افزود: باید با برنامه‌ریزی صحیح، بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، حمایت از تولید و همکاری دولت و مردم، زمینه کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی جامعه فراهم شود.

امام جمعه زنجان با تأکید بر اهمیت اتحاد و انسجام اجتماعی در عرصه اقتصادی تصریح کرد: همدلی میان مردم و مسئولان و اجرای درست سیاست‌های اقتصادی می‌تواند در رفع مشکلات موجود و فراهم شدن زمینه رشد و پیشرفت کشور مؤثر باشد.

ایمان و خودباوری از مؤلفه‌های قدرت ملت ایران است

حسینی با اشاره به تحولات سال‌های اخیر و تقابل جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی اظهار کرد: قدرت ملت‌ها را نمی‌توان صرفاً با شاخص‌های مادی و نظامی سنجید، بلکه ایمان، اراده مردم، خودباوری و اتکا به توان داخلی نیز از عوامل مهم اقتدار کشورها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: ملت ایران با تکیه بر باورهای دینی، توان علمی و فناوری و ظرفیت‌های داخلی، مسیر پیشرفت خود را دنبال می‌کند و ایمان، توکل به خداوند و حفظ وحدت و انسجام، از عوامل مهم عبور از دشواری‌هاست.

امام جمعه زنجان با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه و حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴، بر ضرورت بررسی تجربه‌های گذشته و تقویت آمادگی کشور برای مقابله با تهدیدهای احتمالی تأکید کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: در جریان این حوادث، وحدت مردم، حضور اجتماعی، مدیریت به‌موقع و هماهنگی مسئولان از عوامل مؤثر در عبور از شرایط دشوار بوده است.

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ و حوادث اخیر گفت: این رویدادها در کنار آسیب‌های واردشده به کشور، ضرورت شناسایی ظرفیت‌های داخلی، تقویت توانمندی‌ها و افزایش آمادگی در برابر تهدیدهای آینده را نیز آشکار کرده است.

امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ همدلی و انسجام ملی افزود: توجه به رهنمودهای رهبری و برخورداری از مدیریت جهادی و انقلابی از جمله درس‌های مهم تجربه‌های گذشته است.

صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیازمند مشارکت عمومی است

حسینی با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: استفاده صحیح از منابع و نعمت‌های الهی باید در سبک زندگی مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی تنظیم دمای وسایل گرمایشی، پرهیز از مصرف بی‌رویه گاز و برق و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی را از جمله راهکارهای مؤثر در مدیریت مصرف انرژی دانست.

امام جمعه زنجان افزود: مسئولیت‌پذیری اجتماعی تنها به حضور در عرصه‌های مختلف محدود نمی‌شود، بلکه رعایت الگوی صحیح مصرف آب، برق و سوخت نیز بخشی از مسئولیت مردم در قبال جامعه و کشور است.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که مردم در عرصه‌های مختلف برای حفظ کشور تلاش می‌کنند، در زمینه جلوگیری از هدررفت منابع و مصرف بهینه انرژی نیز باید با دقت و احساس مسئولیت بیشتری رفتار کنند.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به روز جهانی پست، از تلاش کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و گفت: خدمات پستی تنها به جابه‌جایی نامه‌ها و بسته‌ها محدود نیست، بلکه بخشی از ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی مردم از طریق این شبکه برقرار می‌شود.

حسینی افزود: انتقال پیام‌ها، محصولات و بسته‌های مورد نیاز مردم از طریق شبکه پستی، در تسهیل ارتباطات و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نقش مؤثری دارد.

وی با اشاره به توسعه فناوری‌های جدید در حوزه خدمات پستی، بر ضرورت همکاری دولت و مردم برای ارتقای کیفیت خدمات و گسترش فعالیت‌های این مجموعه تأکید کرد.

حسینی همچنین با اشاره به روز جهانی استاندارد اظهار کرد: رعایت کیفیت و دقت در انجام امور از اصول مهم فرهنگ اسلامی است و استاندارد نباید صرفاً به تولید کالا محدود شود، بلکه باید در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از کم‌فروشی و عرضه محصولات بی‌کیفیت گفت: تولیدکنندگان باید با رعایت اصول کیفی و ارتقای استاندارد محصولات، برای افزایش کیفیت کالاهای ایرانی تلاش کنند.

امام جمعه زنجان ادامه داد: فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف، از تولید و ارائه خدمات تا امور فرهنگی و اجتماعی، باید با دقت و کیفیت مناسب انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی به ارزش‌های اسلامی در زندگی فردی و اجتماعی ابراز امیدواری کرد که با رعایت این اصول، زمینه معرفی بهتر فرهنگ قرآنی و معارف اهل‌بیت(ع) به جهانیان فراهم شود.

امام جمعه زنجان بر اهمیت ازدواج، حجاب و عفاف تأکید کرد

حسینی با تأکید بر اهمیت ازدواج، تشکیل خانواده و رعایت حجاب و عفاف گفت: شناخت فلسفه ازدواج و توجه به اهداف تشکیل خانواده، در تعالی انسان، تحکیم بنیان خانواده و سامان‌یافتن روابط اجتماعی مؤثر است.

وی با اشاره به آموزه‌های اسلامی درباره معیار برتری انسان‌ها اظهار کرد: برتری انسان‌ها در پیشگاه خداوند متعال به نژاد، رنگ پوست و وابستگی‌های قومی نیست، بلکه تقوا و پایبندی به ارزش‌های الهی معیار اصلی برتری انسان‌ها به شمار می‌رود.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه ازدواج از زمینه‌های رشد و تکامل زن و مرد است، افزود: توجه به نیازها و ویژگی‌های انسان و شناخت اهداف زندگی مشترک، در درک اهمیت تشکیل خانواده و مسئولیت‌های ناشی از آن نقش دارد.

وی با تأکید بر ارتباط میان تشکیل خانواده و رعایت حریم‌های شرعی خاطرنشان کرد: توجه به فلسفه ازدواج و رعایت اصول حجاب و عفاف می‌تواند به حفظ آرامش اجتماعی و سامان‌دهی روابط میان افراد کمک کند.

حسینی همچنین هدایت ظرفیت‌ها و استعدادهای جوانان به سمت فعالیت‌های سازنده را ضروری دانست و گفت: توجه به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی می‌تواند زمینه تمرکز بیشتر جوانان بر علم‌آموزی، فعالیت‌های مفید و پیشرفت جامعه را فراهم کند.

وی با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، ایمان و توکل به خداوند را از عوامل تقویت امید و پایداری در مسیر پیشرفت دانست و بر ضرورت پایبندی به ارزش‌های دینی و حفظ انسجام اجتماعی در مواجهه با دشواری‌ها تأکید کرد.