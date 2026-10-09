به گزا ش خبرنگار مهر آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرج، «جهاد حضور» در صحنه را راهبرد اصلی برای پیروزی در «جنگ اراده‌ها» دانست. و در کنار تجلیل از بصیرت مردم، سیاست‌های اقتصادی اخیر و ضعف عملکرد در برخی دستگاه‌های اجرایی استان را مورد انتقاد شدید قرار داد.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به حضور مقتدرانه مردم در رزمایش «جان‌فدا»، این حرکت را نشان‌دهنده پیوند عمیق امت با آرمان‌های انقلاب خواند و تأکید کرد که مردم با این حضور، پیام ایستادگی خود را به دشمنان مخابره کردند.

نقد جدی به سیاست‌های ارزی

امام جمعه کرج با زیر سوال بردن سیاست اخیر بانک مرکزی در تزریق دو میلیارد دلار ارز به بازار، آن را اقدامی بدون توجیه کارشناسی و خلاف جهت مصلحت عمومی خواند.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی اولویت‌بندی برای واردات کالاهای اساسی است، نه حراج ذخایر ارزی برای دارایی‌های شخصی، تصریح کرد: این تصمیم عملاً اثری در ثبات بازار نداشته و تنها منجر به جابه‌جایی ذخایر ملی به جیب عده‌ای خاص شده است.

به گفته وی، این رویکرد مخابره سیگنال ضعف به بازار است؛ چرا که به جامعه القا می‌کند متولیان اقتصاد کشور در مواجهه با فشارها، تنها گزینه سهل‌الوصول و پرخطرِ خالی کردن ذخایر استراتژیک را پیش رو دارند.

هشدار نسبت به ترک‌فعل‌ها و بی‌عملی‌ها

خطیب جمعه کرج در بخش دیگری از اظهارات خود با ورود به حوزه نظارت ، از «ترک‌فعل‌های» موجود در دستگاه‌های اجرایی البرز به‌شدت انتقاد کرد.

وی با گلایه صریح از ریاست اتاق اصناف استان، اظهار داشت که علی‌رغم تذکرات پیاپی و تعیین مهلت‌های مشخص برای تشکیل رزمایش‌های نظارتی و فعال‌سازی اتحادیه‌ها، هیچ‌گونه اقدام عملی صورت نگرفته و تداوم این بی‌عملی، مستقیماً به ناهنجاری‌ها و بی‌نظمی‌های بازار دامن زده است.

وی همچنین همزمانی استعفای وزیر نفت با آغاز فصل سرد سال را نیز اقدامی غیرمسئولانه و خلاف مصالح کشور برشمرد که به‌جای خدمت، تنها موجب خرسندی دشمنان می‌شود.

«جهاد حضور» و جنگ ادراکی حجاب

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به انواع جهاد (اصغر، اکبر، کبیر، افضل، تبیین و اعظم)، بر اهمیت «جهاد حضور» تأکید کرد و یادآور شد که طبق آموزه‌های دینی، مومنان نباید بدون اذن رهبری صحنه را رها کنند.

وی در خصوص حجاب نیز آن را بخشی از پروژه «مهندسی فرهنگی غرب» برای بی‌ثبات‌سازی خانواده ایرانی دانست و تصریح کرد: دشمن با دوگانه‌سازی به دنبال تضعیف حیاست و دستگاه‌های متولی باید با باندهای سازمان‌یافته هنجارشکنی مقتدرانه برخورد کنند.

عبرت‌های تمدنی و توصیه‌های اخلاقی

وی با تبیین اتصال پنج گام تمدن‌ساز الهی (بعثت تا ظهور مهدوی)، با اشاره به «فتنه سامری» هشدار داد: سامری‌ها با استفاده از جایگاه و فناوری‌های فریبنده، سعی در بدل‌سازی دارند. در غیاب حضور ملموس رهبر، مردم باید با حضور خود این خلاء را پر کنند تا بدل‌ها فرصت جولان نیابند.

امام جمعه کرج در پایان ضمن توصیه به تواضع ثروتمندان و خویشتنداری مستمندان، سالروز شهادت آیت‌الله اشرفی اصفهانی، روز حافظ، روز کرج و روز عصای سفید را گرامی داشت و خواستار تسهیل امکانات برای توان‌خواهان شد.