امام جمعه دشتی: مسئولان در شرایط جنگی با گرانی افسارگسیخته مقابله کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با اشاره به جایگاه قدرت ایران در معادلات جهانی اظهار کرد: قدرت ملت ایران تنها به ذخایر نفتی و توان موشکی محدود نمی‌شود، بلکه ایمان، معنویت، استقلال‌طلبی، حق‌طلبی، شجاعت و مقاومت از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت و تمدن‌سازی کشور است.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جایگاه ایران در معادلات جهانی افزود: برخی ایران را قدرت چهارم دنیا می‌دانند، اما با محاسبات الهی، ایران قدرت اول دنیاست.

امام جمعه دشتی با استناد به آیه شریفه «وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» بیان کرد: خداوند در قرآن کریم به مؤمنان وعده برتری داده و تأکید کرده است که در مسیر حق نباید سست و اندوهگین شوند.

زاهددوست با اشاره به مفاهیم مطرح‌شده در کتاب «جاذبه و دافعه امام علی(ع)» اثر شهید مطهری ادامه داد: بزرگی دشمنان می‌تواند نشانه بزرگی جبهه مقابل باشد و امروز اگر ابرقدرت‌های جهان در برابر ایران صف‌آرایی کرده‌اند، این موضوع نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت جمهوری اسلامی در معادلات جهانی است.

وی با بیان اینکه تمدن به معنای توان اثرگذاری در عرصه جهانی است، تصریح کرد: ملت ایران با وجود مشکلات اقتصادی و مالی، از ظرفیت‌های مهمی همچون انسانیت، ایثار، وطن‌دوستی، خداپرستی، معنویت، استقلال و مقاومت برخوردار است که دنیای مادی از بسیاری از این مؤلفه‌ها محروم است.

امام جمعه دشتی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت توان اثرگذاری بر نظم جهانی را دارند، گفت: به فضل الهی، تمدن اسلامی با محوریت ایران اسلامی می‌تواند جایگاه برجسته‌تری در جهان پیدا کند.

تاب‌آوری مردم، مسئولیت دولت در مهار گرانی را سنگین‌تر می‌کند

زاهددوست در بخش دیگری از خطبه‌ها با تأکید بر ضرورت مقابله با مشکلات اقتصادی اظهار کرد: مردم مقاوم ایران از مؤلفه مهمی به نام تاب‌آوری اقتصادی برخوردارند که می‌تواند توطئه‌های دشمنان را ناکام بگذارد، اما این نجابت و تاب‌آوری، مسئولیت دولتمردان را در کنترل گرانی و افزایش قدرت خرید مردم سنگین‌تر می‌کند.

وی افزود: در شرایط جنگی، مسئولان باید بیش از هر زمان دیگری برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم تلاش کنند.

امام جمعه دشتی با انتقاد از افزایش روزانه قیمت کالاها و ضعف نظارت بر بازار تصریح کرد: نباید در بازار احساس رهاشدگی وجود داشته باشد و قیمت اجناس به‌صورت روزانه و بدون نظارت مؤثر و بازدارنده افزایش یابد، در حالی که درآمد مردم تغییری نکرده است.

زاهددوست با اشاره به انتظارات عمومی از مسئولان گفت: مردم از سران قوا و جلسات دولت و مجلس انتظار دارند که به‌جای بسنده کردن به نشست‌ها، اقدامات عملی برای مقابله با گرانی و رفع مشکلات اقتصادی انجام دهند.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ملت ایران در عرصه‌های نظامی، سیاسی و امنیتی در برابر دشمن ایستادگی کرده است، با توفیق الهی در عرصه جنگ اقتصادی نیز دشمن را به‌طور قاطع عقب خواهد زد.

مدیریت بحران باید پیش از حادثه آغاز شود

امام جمعه دشتی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی در ۲۰ مهرماه اظهار کرد: ترویج فرهنگ پیشگیری، افزایش آمادگی عمومی و تقویت زیرساخت‌های ایمنی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش خسارت‌های جانی و مالی حوادث طبیعی است.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های سیل‌آسای پاییز و زمستان امسال، بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: مسئولان باید با لایروبی مسیل‌ها، ایمن‌سازی زیرساخت‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز، زمینه کاهش خسارات احتمالی را فراهم کنند و مردم نیز هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.

زاهددوست افزود: پیشگیری و آمادگی باید بر جبران خسارت مقدم باشد و مدیریت بحران نباید به زمان وقوع حادثه موکول شود.

وی همچنین با گرامیداشت ۱۶ مهر، روز جهانی کودک، کودکان را امانت‌های الهی و سازندگان آینده جامعه دانست و بیان کرد: اگر خواهان آینده‌ای عزتمند، مؤمن و پیشرفته هستیم، باید برای رشد، تربیت، سلامت و شکوفایی استعدادهای کودکان تلاش کنیم؛ چراکه سرمایه‌گذاری برای کودکان، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران اسلامی است.

امام جمعه دشتی با اشاره به ۲۴ مهرماه، سالروز شهادت آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی، چهارمین شهید محراب، یادآور شد: محراب نماز جمعه همواره سنگر دفاع از اسلام و انقلاب بوده و یاد و خاطره شهدای محراب باید زنده نگه داشته شود.

زاهددوست در بخش پایانی خطبه‌ها با قدردانی از دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای خلیج فارس اظهار کرد: برگزاری این رویداد ارزشمند، زمینه‌ساز زنده نگه‌داشتن نام و یاد شهدای والامقام خلیج فارس، به‌ویژه سردار شهید نادر مهدوی است.

وی با اشاره به برگزاری نماز جمعه این هفته به یاد و نام سردار شهید نادر مهدوی، از این شهید به‌عنوان نماد ایمان، غیرت و شجاعت فرزندان ایران اسلامی یاد کرد و گفت: شهید نادر مهدوی به دنیا نشان داد که فرزندان این ملت برای دفاع از آب، خاک و عزت ایران اسلامی تا پای جان ایستادگی می‌کنند.

امام جمعه دشتی تأکید کرد: ملت ایران وارثان حماسه شهید نادر مهدوی هستند و در دفاع از سرزمین خود از هیچ تهدیدی هراس ندارند.

وی خاطرنشان کرد: هر متجاوزی که خیال تعرض به آب‌وخاک ایران اسلامی را در سر بپروراند، با مقاومت و خشم ملت ایران مواجه خواهد شد و خلیج فارس به گورستان متجاوزان تبدیل می‌شود.