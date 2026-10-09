احمدرضا طائی مهمان «نردبان» شد؛ روایت صدابرداری در سینمای مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه‌، سیصد و چهلمین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۱۷ مهر روی آنتن شبکه‌ مستند سیما می‌رود. این قسمت از برنامه با حضور احمدرضا طائی پخش می‌شود و پرونده صدابرداری در فیلم مستند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طائی در گفتگو با حامد شکیبانیا، درباره‌ تجربه‌های صدابرداری فیلمسازی مستند سخن می‌گوید و مروری بر برخی از تجربیات هنری خود در این زمینه دارد. در این بخش فیلمی کوتاه درباره‌ این صدابردار سینمای مستند به کارگردانی امید ثابت روی آنتن می‌رود.

احمدرضا طائی از صدابرداران سینمای مستند است که صاحب جوایز مختلفی از جشنواره‌های سینمای مستند شده است. از جمله آثار وی می‌توان به صدابرداری فیلم‌های «مانکن‌های قلعه حسن خان»، «بی شناسنامه‌ها»، «اهالی خیابان یک‌طرفه» و ... اشاره کرد. در نهمین جشنواره‌ تلویزیونی مستند از یک عمر فعالیت هنری وی تجلیل شد.

در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، فرهاد ورهرام و ارد عطارپور ۲ فیلمساز مستند کشور با ارسال پیام‌های ویدیویی، درباره‌ تجربه‌ کارکردن با احمدرضا طائی سخن می‌گویند.

در بخش پیشنهاد تماشای فیلم مستند این هفته «نردبان»، فیلم «هرج و مرج: جنایت‌های خانواده‌ منسون» ساخته‌ ارول موریس مرور می‌شود. همچنین بخش «و اینک مستند» اختصاص به مروری بر آثار جاناتان دمی نویسنده و کارگردان (بخش دوم) دارد و کارگاه تجربه نیز با صحبت‌های کن برنز روی آنتن می‌رود. در بخش عکاسی مستند هم آثار برونو باربی عکاس فرانسوی مرور می‌شود.

برونو باربی یکی از عکاسان مطرح در حوزه عکاسی خبری و مستند است. او در رشته عکاسی و هنرهای گرافیکی در سوئیس به تحصیل پرداخت. برونو باربی در سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۴ در ایتالیا به عکاسی پرداخت و به دنبال نشان دادن فرهنگ این کشور بود. برونو باربی، از دهه‌ شصت عضو آژانس مگنوم بود و حتی در دوره‌ای، ریاست این آژانس را بر عهده داشت.

برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه‌ مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.