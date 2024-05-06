قیمت سکه و طلا امروز ۱۷ اردیبهشت؛ سکه یک میلیون تومان گران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید تا لحظه درج این خبر در معاملات امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) در بازار طلای تهران نسبت به قیمت پایانی روز کاری گذشته، با افزایش یک میلیون تومانی به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با رشد ۶۰۰ هزار تومانی نسبت به قیمت پایانی روز کاری گذشته، ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.

امروز نیم سکه با ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت، ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ربع سکه با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی، ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی نیز، هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دادوستد شد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار طلای تهران با ۸۲ هزار تومان افزایش در مقایسه با روز کاری گذشته، سه میلیون و ۳۵۵ هزار تومان معامله شد.

اونس طلا نیز به نرخ ۲ هزار و ۳۱۸ دلار رسید.