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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۲۶

قیمت سکه و طلا امروز ۱۷ اردیبهشت؛ سکه یک میلیون تومان گران شد

قیمت سکه و طلا امروز ۱۷ اردیبهشت؛ سکه یک میلیون تومان گران شد

قیمت هر سکه طرح جدید امروز دوشنبه۱۷ اردیبهشت در بازار طلای تهران با افزایش یک میلیون تومانی نسبت به روز گذشته ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید تا لحظه درج این خبر در معاملات امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) در بازار طلای تهران نسبت به قیمت پایانی روز کاری گذشته، با افزایش یک میلیون تومانی به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با رشد ۶۰۰ هزار تومانی نسبت به قیمت پایانی روز کاری گذشته، ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.

امروز نیم سکه با ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت، ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ربع سکه با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی، ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی نیز، هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دادوستد شد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار طلای تهران با ۸۲ هزار تومان افزایش در مقایسه با روز کاری گذشته، سه میلیون و ۳۵۵ هزار تومان معامله شد.

اونس طلا نیز به نرخ ۲ هزار و ۳۱۸ دلار رسید.

کد مطلب 6098085
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      3 0
      پاسخ
      سلطان سکه داخل بانک مرکزی را اعدام کنید.

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