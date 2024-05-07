قیمت سکه و طلا امروز ۱۸ اردیبهشت؛ ثبات قیمت سکه طی ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید تا لحظه درج این خبر در معاملات امروز سه‌شنبه (۱۸ اردیبهشت) در بازار طلای تهران بدون تغییر نسبت به قیمت پایانی روز گذشته، روی قیمت ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مانده است.

همچنین سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز بدون تغییر نسبت به قیمت پایانی روز گذشته، ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.

امروز نیم سکه با ۲۱۰ هزار تومان کاهش قیمت، ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربع سکه با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی، ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی بدون تغییر نسبت به دیروز، هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دادوستد شد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار طلای تهران با ۲۳ هزار تومان افزایش در مقایسه با دیروز، سه میلیون و ۴۳۵ هزار تومان معامله شد.

امروز بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی با ۹ دلار کاهش تا لحظه تنظیم خبر، به ۲ هزار و ۳۱۵ دلار معامله رسید.