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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۴۲

هفته بیست و ششم لیگ برتر؛

کارت بازی تمام بازیکنان استقلال رسید

کارت بازی تمام بازیکنان استقلال رسید

کارت‌های بازی بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران در اختیار اعضای این تیم است و هیچ‌یک از آبی‌پوشان برای رویارویی با ذوب‌آهن مشکلی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت و در هفته بیست و ششم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی رو در روی هم قرار می‌گیرند. این در حالی است که ابهاماتی در مورد عدم در اختیار داشتن کارت های بازی بازیکنان استقلال برای این دیدار مطرح شده بود ام یکی از مسئولان باشگاه این موضوع را رد کرد.

این مقام مسئول در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگار مهر، اعلام کرد: کارت بازی تمام بازیکنان تیم در اختیار ما است و از این بابت هیچ مشکلی استقلال را در رویارویی با ذوب آهن تهدید نخواهد کرد.

لازم به ذکر است که استقلال با ۵۴ امتیاز صدرنشین لیگ برتر است و آبی‌ها انتظار دارند تا با پیروزی در این دیدار صدرنشینی خود را حفظ کنند.

کد مطلب 6098161
بهنام روان پاک

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