تمجید از صیادمنش در لهستان/ نمایشی در حد و اندازه یک مهاجم کامل

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش در دیدار پنجشنبه شب مقابل تیم فوتبال اف‌سی تون، عملکرد درخشانی داشت و با گلزنی و ارسال پاس گل، نقش مهمی در موفقیت تیمش ایفا کرد. ماتئوش روکوشفسکی، کارشناس برنامه «مچیکی»، معتقد است مهاجم ایرانی می‌تواند گزینه‌ای جدی برای حضور در خط حمله لخ پوزنان و پست شماره ۹ باشد.

رسانه لهستانی «meczyki» نوشت: میکائیل ایشاک کاپیتان تیم فوتبال لخ پوزنان، به دلیل مصدومیت عضله دوسر ران نمی‌تواند تیمش را در دیدار رفت و برگشت مقابل نماینده سوئیس همراهی کند. او تا پیش از این، انتخاب نخست سرمربی لخ پوزنان در خط حمله بود.

از سوی دیگر یانیک آنگرو نیز با مشکلات اداری مواجه شد. این مهاجم در روزهای اخیر برای تمدید مجوز کار خود تلاش می‌کرد و درست پیش از مسابقه به پوزنان بازگشت.

به همین دلیل نیلس فردریکسن، سرمربی لخ پوزنان، از ابتدا به صیادمنش اعتماد کرد و مهاجم ایرانی نیز پاسخ اعتماد او را با یک گل و یک پاس گل داد.

روکوشفسکی درباره عملکرد صیادمنش گفت: صیادمنش به گزینه‌ای جذاب برای پست شماره ۹ تبدیل شده است. او در این پست نسبت به ایشاک تحرک بیشتری دارد و غیرقابل پیش‌بینی‌تر بازی می‌کند. او ویژگی‌ای را به تیم اضافه می‌کند که از ایشاک نمی‌توان انتظار داشت.

او همچنین درباره عملکرد مهاجم ایرانی اظهار داشت: می‌توانم با اطمینان بگویم صیادمنش یکی از کامل‌ترین نمایش‌های خود را در نقش مهاجم ارائه کرد؛ نمایشی که آنگرو طی بیش از یک سال حضورش در لخ پوزنان نتوانسته ارائه دهد. حتی می‌توانم فراتر بروم و بگویم این عملکرد به اندازه نمایش‌های کاملی بود که خود ایشاک نیز مدتی است ارائه نکرده است.

به این ترتیب، نمایش درخشان صیادمنش مقابل اف‌سی تون می‌تواند معادلات خط حمله لخ پوزنان را تغییر دهد و این مهاجم ایرانی را به یکی از گزینه‌های اصلی سرمربی این تیم برای حضور در پست شماره ۹ تبدیل کند.