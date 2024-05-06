به گزارش خبرگزاری مهر، کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه رصد هوشمند مراجعین به دستگاه قضا، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۶ هزار نفر از افراد مشکوک به «شاهد حرفهای» به مراجع و مراکز قضائی مراجعه کردند و ورود و خروج این افراد به مجموعههای قضائی به صورت هوشمند مورد رصد قرار گرفته است.
گفتنی است قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راهاندازی سامانه شهود و مطلعین، در پیشنویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را نیز پیش بینی کرده است. با توجه به قانون پیشنهادی جدید سوگند دروغ «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی به دنبال دارد.
علاوه بر این اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگینتر درجه ۶» و در صورتی که منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم میشود.
بر اساس قانون اگر شهادت دروغ به صورت حرفهای و در ازای دریافت پول باشد، در هر حالتی موجب یک درجه تشدید مجازات خواهد شد.
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