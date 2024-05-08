پاسخ طالبان به موضع پاکستان درباره منشأ حملات تروریستی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: مواردی داریم که یاغی های داعش از خاک پاکستان وارد افغانستان شده، از خاک پاکستان علیه سرزمین ما استفاده کرده‌ اند و حوادث تروریستی را از آن کشور سازماندهی کرده اند. پاکستان باید پاسخگوی این موضوع باشد.

این در حالیست که ژنرال احمد شریف، سخنگوی ارتش پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری طالبان را متهم کرده بود که به تعهداتش در مبارزه با تروریسم عمل نکرده است. وی گفت: حمله ماه مارس در منطقه خیبرپختونخواه که منجر به کشته شدن ۵ مهندس چینی شد، در افغانستان برنامه ریزی شده بود.

سخنگوی وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان در پاسخ به اظهارات طرف پاکستانی افزود: انگشت اتهام به سوی افغانستان تلاش ناموفق اسلام آباد برای فرار از مسئولیت‌ هایش است.

وی در واکنش به حمله ماه مارس که مهندسان چینی را هدف قرار داد و به عقیده طرف پاکستانی در افغانستان طراحی شده بود، همچنین اظهار داشت که «خیبرپختونخواه در منطقه‌ ای قرار دارد که تحت پوشش امنیتی شدید ارتش پاکستان است.»

عنایت الله خوارزمی گفت که ادعای مقامات نظامی پاکستان غیرمسئولانه و دور از واقعیت بوده و هدف قرار دادن اتباع چینی نشان‌دهنده «ضعف سازمان‌ های امنیتی پاکستان» است.

گفتنی است که در ماه مارس، یک بمب‌گذار انتحاری به کاروان مهندسان چینی که مشغول کار روی یک پروژه سد در شمال غرب پاکستان بودند، حمله کرده و ۶ نفر را کشتند.