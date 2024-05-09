به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی فرزاد جهان بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی که در واحد بیرجند برگزار شد، گفت : ما در حال حاضر با سه مساله مواجه هستیم. وزنی که گذشته دارد و فشاری که از حال وارد می شود و کششی که آینده دارد. غلبه هر کدام و نیافتن نقطه تعادل، دانشگاه را دچار سقوط خواهد کرد. اگر نگاه به آینده نداشته باشیم و همین وضع موجود را ادامه دهیم، بی شک از قطار تحولات شتابان آینده جا خواهیم ماند.

جهان بین با اشاره به کاهش تمایل جوانان به ادامه تحصیل و خطر جایگزینی آموزش رسمی با آموزش غیررسمی و انتقال مرجعیت از استاد به هوش مصنوعی با اشاره به کتاب منحنی دوم اثر چارلز هندی افزود: وقتی یک سیستم به حد اشباع می رسد در قوس نزول و سقوط می افتد و اگر نتوان ایده جدیدی ارائه کرد و سیستم را در منحنی جدیدی قرار داد، کار آن سیستم تمام است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با اشاره به اهمیت نوآوری بیان کرد: وقتی در خراسان جنوبی تعداد شرکت کنندگان در کنکور امسال حدود ۱۳۰۰۰ نفر است، باید دید که چه نوآوری هایی انجام شود تا با توجه به چشم انداز بلندی که ریاست دانشگاه مطرح کردند، دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب اول داوطلبان شود. من موارد متعددی دیدم که خانواده ها ثبت نام فرزندانشان در دانشگاه را منوط به طرح پویش کردند. این نشان می دهد یک ایده نو چگونه می تواند فضای جدیدی پیش روی ما بگذارد.

جهان بین خاطرنشان کرد: تربیت تخصصی با تاکید بر آمایش و تلفیق تئوری و عمل و استفاده از دانش در حل مسائل مردم، تربیت هویتی، تربیت مهارتی و تربیت اجتماعی، ارکان دانشگاه جامع برگرفته از سخنرانی ۱۸ فروردین ریاست دانشگاه است. کنار هم بودن اینها چهره جدیدی از آموزش عالی عرضه خواهد کرد و ضروری است سخنرانی ۱۸ فروردین به دقت مورد مطالعه قرار گیرد.

جهان بین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر دانش پذیر و دانش آموز به عنوان دو گروهی که باید مورد توجه باشند، گفت: باید روی همه این حوزه ها فکر کرد و نوآوری داشت. مثالهای متعددی در دانشگاه آزاد اسلامی جدید از واحدها وجود دارد که در این چارچوب راه و مزیت رقابتی خود بر اساس زیست بوم را یافتند و امروز می توان از آنها به عنوان الگو یاد کرد و قطعا خراسان جنوبی می تواند چنین باشد.

جهان‌بین در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت تحصیلات تکمیلی بیان کرد: در دانشگاه آزاد اسلامی، از کیفیت تحصیلات تکمیلی به هیچ قیمتی کوتاه نمی آییم.

لازم به ذکر است دیدار با اساتید همیار فرهنگ، دیدار با فعالین کانونها، تشکل ها و نشریات و دیدار با بسیج دانشجویی و بازدید از خوابگاه، اماکن ورزشی و مرکز مشاوره دانشگاه از دیگر برنامه های سفر یکروزه دکتر جهان بین به استان خراسان جنوبی بود.