همایش پیاده روی به نیت «خیرین مدرسه ساز»

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که صبح جمعه و همراه با اهدای جوایز بود اقشار مختلف مردم حضور داشته تا به نیت خیرین مدرسه ساز پیاده روی صبحگاهی را در آدینه بهاری به مسافت ۸ کیلومتر دور دریاچه شورابیل انجام داده و به ارتقای سلامت خود کمک کنند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل در حاشیه این همایش به خبرنگاران گفت: همزمان با سالروز ولادت حضرت معصومه(س)، آغاز دهه کرامت و در هفته منتهی به برگزاری بیست و ششمین جشنواره خیرین مدرسه ساز همایش پیاده روی خانوادگی برگزار شده که در برگزاری این همایش ورزش و جوانان، هیات ورش های همگانی، سازمان فرهنگی – ورزشی شهرداری، آموزش و پرورش، نوسازی و استانداری اردبیل مشارکت داشته اند.

بهزاد محمدی خاطرنشان کرد: بیست و ششمین جشنواره خیرین مدرسه ساز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در سالن شهید خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود که ستاد برگزاری در طول هفته برنامه های مختلفی رابرای برگزاری باشکوه این رویداد در نظر گرفته است.

وی بیان کرد: از جمله این برنامه ها برگزاری همایش پیاده روی، بازدید خیرین از پروژه های مدرسه سازی در مناطق مختلف استان، افتتاح دو پروژه مدرسه سازی در اردبیل و گرمی، میزبانی شایسته از خیرین خارج از کشور و استان های مختلف کشور در قالب برنامه های فرهنگی و هنری و در نهایت معرفی چهره های شاخص مدرسه سازی و تجلیل از آنها در قالب جشنواره بیست و ششم خیرین مدرسه ساز تدارک دیده شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس اردبیل با بیان اینکه خیرین نقش مهمی را در ساخت و ساز کیفی و استاندارد مدارس برعهده داشته اند، گفت: ۳۵ تا ۴۰ درصد مدارس احداثی استان اردبیل متعلق به خیرین است که با نام خود آنها این مدارس نامگذاری شده است.

محمدی ادامه داد: تلاش می کنیم تا طرح مدرسه یاری را در کنار «نذر مدرسه سازی» عملیاتی کنیم تا مبالغ جمع آوری شده از سوی خیرین صرف ساخت مدارس در مناطق پرجمعیت دانش آموزی شده و در خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز تحصیلی دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد.