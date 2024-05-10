به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، موسی سلیمی روز جمعه در جمع خبرنگاران افزود: ۲۸۷ شعبه اخذ رأی حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف متصل و آنلاین است.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان جنوبی عنوان کرد: از آنجایی که جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالار است و مردم با رأی خود خادمان نظام را انتخاب می‌کنند هرچه انتخاب بهتر و عالمانه تر باشد تأثیرات بیشتری بر جا می‌گذارد لذا نتیجه این انتخاب چهار سال آینده خود را نشان خواهد داد.

وی افزود: در دور دوم انتخابات ۲۸۷ شعبه اخذ رأی برای حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف پیش بینی شده که شامل ۱۶۷ شعبه ثابت و ۱۲۰ شعبه سیار است.

سلیمی با بیان اینکه از این تعداد ۱۴۴ شعبه شهری و ۱۴۳ شعبه روستایی است گفت: توزیع شعب به تناسب جمعیت هر منطقه بوده لذا شعب شهری در بیرجند به تناسب ۲ شهرستان دیگر بیشتر است.

وی افزود: در بیرجند ۱۲۵ شعبه شهری و ۶۳ شعبه روستایی، درمیان ۱۲ شعبه شهری و ۴۴ شعبه روستایی و در خوسف هفت شعبه شهری و ۳۶ شعبه روستایی است.

دبیر ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی اظهار کرد: داشتن سن ۱۸ سال تمام شرط رأی دادن است و در این دوره انتخابات متولدین ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۸۵ و قبل از آن می‌توانند رأی دهند.

وی گفت: در این مرحله کسانی می‌توانند رأی دهند که در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف رأی داده یا در هیچیک از حوزه‌های انتخابیه رأی نداده باشند.