نظارت ۶۴۵ بازرس بر برگزاری و سلامت دور دوم انتخابات در کرمانشاه

غلامرضا مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۶۴۵ بازرس بر روند برگزاری و سلامت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه نظارت خواهند کرد.

وی افزود: تعدادی از بازرسان، مسئول حُسن جریان و صحت انتخابات و نظارت بر اجرای مطلوب آن را در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه بر عهده دارند.

رئیس هیأت بازرسی حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه با تاکید بر سلامت و صیانت از آرای مردم در روند برگزاری انتخابات و با بیان اینکه بازرسان در تمام شعب اخذ رأی حضور خواهند داشت، تصریح کرد: به ازای هر صندوق اخذ رأی یک بازرس بر روند کار رأی گیری نظارت خواهد کرد.

وی با تاکید بر لزوم رعایت اصل حفظ بی‌طرفی در برگزاری انتخابات از سوی بازرسان اضافه کرد: رویکرد هیأت بازرسی مشاوره، همراهی، ارشاد و تلاش برای حُسن اجرای مطلوب انتخابات به مجریان برای برگزاری انتخاباتی سالم و بی شائبه است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: بازرسان همانند سایر عوامل برگزاری انتخابات، امین آرای مردم هستند و برای صیانت از آرای مردم و پیشگیری از هرگونه تخلفات انتخاباتی عاری از هرگونه جانبداری از شخص و یا گروه خاصی با تمام توان تلاش خواهند کرد.