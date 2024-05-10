به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دور دوم انتخابات تدابیر ویژهای اندیشیدیم که رأس ساعت ۸ صبح ۱۰۰ درصد صندوقهای اخذ رأی در تمام نقاط روستایی، شهری و عشایری فعال باشند.
فرماندار مشهد بیان کرد: ۱۰۰ درصد شعبههای مشهد و کلات از ساعت ۸ صبح فعال هستند و از ساعات ابتدایی تا الان هیچ مشکل خاصی نداشتیم.
وی اظهار کرد: دیروز تمام اقلام انتخاباتی از مخزن اصلی به مخزنهای فرعی انتقال یافت و تا پاسی از شب این اقلام را بسته بندی و ساختار بندی کردند و از بامداد تحویل نیروی انتظامی دادیم.
داوری با بیان اینکه در برخی شعب بارندگی داشتیم، اضافه کرد: در بعضی از شعب جادهها تخریب شده بود و از شب قبل صندوقها را به آن مناطق ارسال کردیم و خوشبختانه مساله خاصی پیش نیامد.
فرماندار مشهد با بیان اینکه تمام دستگاههای خدمت رسان آب، برق و گاز در برپایی انتخابات یاری رساندند، افزود: شهرداری و راهداری به طور ویژه پای کار آمدند.
وی گفت: بیش از ۱۸ هزار نفر در حوزه نظارت، اجرا و صیانت از دومین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی پای کار آمدند.
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