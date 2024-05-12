به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «استاندارد» انگلیس به نقل از «منابع نظامی عالی‌رتبه» اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود که جنگنده‌های اف ۱۶ طی هفته‌های آینده تحویل ارتش اوکراین خواهد شد.

منابع آگاه این روزنامه اشاره نکردند که این جنگنده‌ها قرار است از کدام کشورها به اوکراین داده شود، اما تصریح کردند که به احتمال زیاد این جنگنده‌ها در ماه ژوئن یا ماه جولای به اوکراین تحویل داده می‌شود.

هلند و دانمارک جزو اولین کشورهایی بودند که موافقت کردند جنگنده اف -۱۶ را به اوکراین تحویل دهند.

کاخ سفید بعداً تأیید کرد که اوکراین این جنگنده‌های ساخت آمریکا را از کشورهای ثالث دریافت می‌کند که خلبانان اوکراینی آموزش پرواز با آنها را تکمیل کنند. کاجسا اولونگرن، وزیر دفاع هلند نیز اعلام کرد که لاهه قصد دارد در سال ۲۰۲۴ اولین دسته از اف -۱۶ ها را به اوکراین تحویل دهد، اگرچه این وزارتخانه در اوایل ژانویه اعلام کرد که تحویل تا شش ماه به تعویق خواهد افتاد.

پیش از این سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه گفته بود که روسیه به محض ورود هواپیماهای اف ۱۶ اوکراینی، شکار آنها را آغاز خواهد کرد. وی تاکید کرد که سامانه‌های پدافند هوایی روسیه برای نابودی اولین دسته از این جت‌های عرضه‌شده به رژیم کی‌یف تنها به «۲۰ روز کاری» نیاز دارند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز در ماه مارس با خلبانان نظامی روسیه گفت‌وگو و تاکید کرد که جنگنده اف -۱۶ چیزی را برای ارتش اوکراین تغییر نخواهد داد.