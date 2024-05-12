به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی و سمعی بصری را با حفظ سمت به عنوان دبیر چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر منصوب کرد.
در متن حکم محمدمهدی اسماعیلی خطاب به محمد خزاعی آمده است:
«جناب آقای محمد خزاعی
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان سینمایی و سمعی- بصری
سینمای ایران در سال گذشته شرایط خاص اما امیدبخشی را پشتسر نهاد و در سال پیش رو برگزاری همزمان چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر با جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی، نیازمند جهش کیفی و کمی و حمایت گسترده از آثار و تولیدات سینمایی است.
از اینرو و با توجه به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمندتان در برگزاری جشنوارههای مختلف، با حفظ سمت ریاست سازمان سینمایی و سمعی – بصری، به عنوان «دبیر چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر» منصوب میشوید تا با برنامهریزیهای لازم باشکوهترین آیین سینمایی کشور را برپا نمایید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و تدابیر شایسته جنابعالی، شاهد جشنوارهای درخور سینمای ایران و تراز انقلاب اسلامی باشیم.
همچنین از زحمات و تلاشهای مجدانه جناب آقای مجتبی امینی به عنوان دبیر چهل و یکمین و چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر قدردانی مینمایم.»
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