به دنبال تحقق الگوی «دانشگاه تراز انقلاب اسلامی» هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار «محمدرضا حسنی آهنگر» فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) صبح امروز(دوشنبه) در همایش بزرگداشت مقام استاد ضمن تبریک دهه کرامت اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی زمانی که بیانیه گام دوم را به ملت ارایه کردند، در آن سبکی را ارایه کرده بودند که باید آن را ملاک قرار دهیم.
وی افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از گذشته، حال و آینده سخن گفته و تاکید شده که در آینده چه اقداماتی را باید انجام بدهیم.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) اظهار کرد: ابعاد یک دانشگاه را رهبر انقلاب بیان کردهاند و ما طبق آن ابعاد، آینده دانشگاه را تبیین کردهایم؛ اهداف ما آن است که دانشگاه و استحکامهای آن را قوی کنیم تا بتواند در تمامی عرصهها ثمربخش باشد.
سردار حسنی آهنگر عنوان کرد: ما دنبال ایجاد و تحقق الگوی دانشگاه تراز انقلاب اسلامی هستیم؛ اگر ما در جهان الگو میشویم، باید مکاتب و الگوهای اصلی خود را داشته باشیم.
وی ادامه داد: در نهایت به دنبال بازدید ریاست جمهوری از دانشگاه امام حسین (ع)، وی پیامی را برای دانشگاه صادر کرد که روز گذشته به دستمان رسید.
سردار حسنی آهنگر تصریح کرد: باید در دانشگاه به مرحله بلوغ و مرجعیت برسیم و به گفته رهبر انقلاب اسلامی ما به قله نزدیک هستیم؛ لذا دانشگاه برنامههای خود را با توجه به بیانات رهبری برنامهریزی کرده است.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) وعده صادق را بزرگترین پیشران برای نقطه عطف آینده دانست و گفت: این عملیات کلاس ایران را به سطح بینالمللی رسانده است.
سردار حسنی آهنگر گفت: در وعده صادق تمامی غربیها پای کار بودند اما دیدید که چطور در برابر قدرت جمهوری اسلامی شکست خوردند.
گفتنی است؛ پیام آیت الله سید ابراهیم رییسی در این همایش توسط سردار حسنی آهنگر قرایت شد.
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