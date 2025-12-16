  1. استانها
  2. تهران
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۰

امحای ۳ تن و ۷۵۰ کیلوگرم موادمخدر در ملارد

امحای ۳ تن و ۷۵۰ کیلوگرم موادمخدر در ملارد

ملارد- در این ویدیو امحای ۳ تن و ۷۵۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در ملارد را مشاهده می کنید.

دریافت 17 MB
کد خبر 6691724

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها