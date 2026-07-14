فراخوان دومین جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، فراخوان دومین دوره جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» در بخش های فیلم کوتاه، مستند، مستند داستانی، مستند گزارشی و موبایلی منتشر شد.

جزئیات این فراخوان به شرح زیر است:

موضوعات جشنواره

۱- آب، آئین‌ها و رسوم ملی ایرانی و دینی

۲- آب، مشاغل و اصناف

۳- آب، زیبایی‌ها و مناظر طبیعی

۴- آب و روش‌های مصرف بهینه

۵- آب و تلاش‌ها و کوشش‌های آب رسانی

۶- آب، خشکسالی و مهاجرت

۷- بحران آب در جنگ

۸- بهینه سازی آب و چگونه مصرف کردن در جنگ

۹- آب و فناوری‌های مرتبط

۱۰- آب و موضوع آزاد

قالب های آثار

فیلم؛ حرفه‌ای و آماتور (موبایلی)

بخش حرفه‌ای

بخش فیلم کوتاه: فیلم‌های کوتاه از یک تا سی دقیقه

بخش مستند: مستند، مستند داستانی، مستند گزارشی از یک تا سی دقیقه

بخش آماتور یا موبایلی از یک دقیقه تا ۳۰ دقیقه

مهلت ارسال آثار از ۲۳ مرداد تا ۲۵ شهریور است.

ثبت نام از طریق مراجعه به سایت Nww.ir امکان پذیر است و علاقه‌مندان می توانند فرم ثبت نام را دریافت و به همراه یک نسخه از اثر خود روی لوح فشرده (DVD) به دبیرخانه جشنواره به آدرس میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، خیابان عبدالله زاده، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ساختمان شماره ۲ ارسال کنند و یا حضوری تحویل دهند.

آثار ارسالی پس از بررسی اولیه توسط هیئت انتخاب و هیئت داوران، جهت اخذ پروانه نمایش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می شوند و آثاری که برای حضور در جشنواره انتخاب شوند امکان و حق انصراف از حضور در جشنواره را ندارند.