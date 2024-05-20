قاب هایی از آخرین حضور خادم الرضا در مازندران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: انتشار خبر بروز حادثه برای بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهان، مردم دیار علویان را بیش از دیگران اندوهگین کرده است و از عصر دیروز تا بامدادان در گوشه و کنار استان برای سلامتی و بازگشت خادم الرضا به آغوش ملت دعا می‌کردند.

مازندران چند روز پیش میزبان رئیس جمهور و اعضای دولت بود و هنوز خاطره این سفر و دیدارهای مردمی در قاب خاطره مردم این دیار نقش بسته است. آیت الله رئیسی سفر دو روزه خود را در فرودگاه با استقبال خانواده شهدای خان طومان و نخبگان فرهنگی و ورزشی کلید زد و اردیبهشت مازندران نیز با شهدای مدافع حرم و خان طومان گره خورده است.

طعم شیرین احیای تولید

آیت الله رئیسی بعد از فرودگاه مستقیم به جشن احیای ۳۹۵ کارخانه تولیدی و راکد صنعتی و تولید رفت و این کارخانه‌ها تا دو سال پیش و قبل از اولین سفر رئیس جمهور به مازندران در حالت رکود و ورشکستگی قرار داشتند و چراغ تولید در آن خاموش شده بود.

رئیس جمهور در این مراسم به صنایع بزرگ مازندران نظیر نساجی و چوب و کاغذ اشاره کرده بود و از زمانی سخن گفت که بزرگترین کارخانه کاغذ سازی خاورمیانه در حال فروش به بهای ناچیز بود و تعداد کارگران آن به ۱۸ نفر رسیده بود و اکنون بیش از ۵۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.

کارگران مازندران بیش از دیگران در این سفر و مراسم احیای تولید خرسند و شادمان بودند و زمانی که رئیس جمهور خبر حمایت ویژه از کارگران با راه اندازی تعاونی‌هایی برای مسکن داده بود، شادی کارگران دوچندان شده بو.

حال و هوای ساری و مازندران در استقبال از رئیس جمهور

حال و هوای مصلای ساری و مرکز شهر مازندران برای استقبال و حضور رئیس جمهور مردمی و جهادی وصف نشدنی بود، از ساعت‌ها قبل شمار زیادی خود را به مرکز شهر رسانده بودند تا در اجتماع استقبال از خادم ملت و خادم الرضا حضور داشته باشند.

مصلای ساری در آن موعد دیدار مملو از جمعیت بود و در مسیر استقبال رئیس جمهور نیز جمعیت فراوانی حضور داشت که سبب شد ورود وی برای حضور در مراسم دیدار مردمی با تأخیر چندساعته مواجه شود.

حجت الاسلام رئیسی در این مراسم بارها و بارها از عشق به امام رضا (ع) و خادم الرضایی و سال‌های حضور در آستان قدس رضوی سخن گفت. او که در سفر اول دولت به مازندران ستاد ویژه مقابله با زمین خواری را در استان شکل داده بود و سواحل تصرف شده مازندران را از زیر حصار و تصرف خارج کرده بود، در سفر دوم و در جمع مردم، فرمان و دستور ویژه برای احیای برنج و تعیین تکلیف آن را صادر کرده بود.

دستور ویژه برای خودکفایی تولید برنج

رئیس جمهور هم در دیدارهای مردمی و هم در شورای اداری و نشست با فعالان میانه اقتصادی از رنج کشاورزان و برنجکاران سخن گفت و از اینکه دلال هفت برابر کشاورز و تولیدکننده سود به جیب می‌زند، اظهار نارضایتی و نگرانی کرده بود و به وزارت جهاد کشاورزی و استانداران شمالی دستور ویژه داد تا ۱۰ روز آینده زنجیره تولید برنج اعم از کاشت، داشت و عرضه را تدوین و ساماندهی کنند.

روستای خرماکلا از سفر رئیس جمهور به مازندران خاطره‌ها دارد و حجت الاسلام رئیسی ساعت‌ها با تولیدکنندگان این روستایی که بدون بیکار است و با تولید گل و گیاه توانمند شدند، هم صحبت شد و این روستا را الگویی از نظر مشارکت مردمی برای تحقق شعار جهش تولید معرفی کرده بود.

شور و شوق از حضور در این روستا در چهره رئیس جمهور موج می‌زد و بارها در سخنرانی‌ها و جلسات بعد از حضور در مهد گل و گیاه سخن گفت و خواستار ترویج طرح‌های شبیه آن برای جهش تولید شده بود.

سفر به غرب مازندران و سخنرانی در مصلای نوشهر برای همیشه تاریخ در خاطره مردمان این مناطق خواهد ماند. حجت الاسلام رئیسی با سفر به منطقه و دیدار با مردم محروم منطقه در قلب و جان مردمان این دیار برای همیشه باقی خواهد ماند.

قفل ۳۰ ساله باز شد

ساده و بی آلایش با مردم سخن گفت و تاکید کرد که درد و رنج مردم درد و رنج دولت و شادی‌های آنان نیز شادی‌های دولت است. با تلاش‌های رئیس جمهور گره ۳۰ ساله از صنعت و شهرک صنعتی در نوشهر برداشته شد و شرایط برای ایجاد ۱۰ هزار شغل جدید نیز در این منطقه فراهم شده است.

شور و شوق فرزندان شهید و شهدای مدافع حرم در دیدار مردمی با رئیس جمهور وصف نشدنی بود و امیرحافظ فرزند شهید شیخ الاسلامی از جمله کودکانی بود که خود را برای این دیدار مردمی رسانده بود و از شوقش برای دیدار سخن گفت.

حجت الاسلام رئیسی در این دیدار مردم گریزی به دغدغه و مطالبه مردم غرب مازندران برای ایجاد استان جدید زده بود و وعده پیگیری و بررسی آن را در هیأت دولت داده بود.

سید محرومان جمعه گذشته از صبح اول وقت در جلسه ویژه بررسی نظام مسائل استان مازندران حضور داشت و یک روز فشرده و بدون تعطیل را همانند دیگر روزهای کاری در زندگی با برکت خود ثبت کرده بود.

دغدغه ساحل و دریا را داشت و ساحل که با تلاش‌های جهادی وی آزاد شده بود و در این سفر وعده داد که آزادسازی به معنای رهاسازی نیست و ساحل آباد می‌شود.

مردمان مازندران در حاشیه خزر تا صبح برای سلامتی سید محرومان دعا می‌کردند و اینک داغدار خادم الرضا هستند و در شهادت سید شهید، سوگواری می‌کنند.