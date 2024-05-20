خبرگزاری مهر -گروه علم و فناوری: روز گذشته ۳۰ اردیبهشت ماه بالگرد حامل رئیس‌جمهور و همراهان وی در مسیر بازگشت از منطقه خداآفرین به تبریز در شرایط بد جوی دچار سانحه شد و صبح امروز اعلام شد که آیت الله ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران به شهادت رسیده است. آیت‌الله آل هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر از همراهان از جمله سرنشینان این بالگرد بوده‌اند که همگی به مقام رفیع شهادت نائل شدند.

در پی شهادت رئیس جمهور و همراهانش، سازمان‌ها و نهادهای علمی کشور و همچنین جمعی از مقامات و مسولان حوزه علم و فناوری و فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور پیام تسلیت صادر کردند که به شرح زیر است؛

رئیس جمهور مخلص بود و مظلوم

روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس ضمن تسلیت شهادت سید ابراهیم رئیسی، نوشت: مخلص و مظلوم بود و مخلص و مظلوم شهید شد، و انا ان شاالله بهم لاحقمون...

معاون علمی رئیس جمهور در ادامه پیام تسلیتی را صادر که به شرح زیر است؛

خبر تلخ شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، سید شهیدان خدمت و همراهان خدوم ایشان پس از ساعت‌ها چشم انتظاری، دردی جانگاه و داغی عظیم بر دل‌های نگران و امیدوار مردم ایران نشاند.

سید محرومان، پشتیبان استوار زیست بوم علم و فناوری کشور بود

رئیس جمهور مردمی، دلسوز و پرتلاش ایران اسلامی که در همه سنگرهای مسؤولیت با تواضع و ساده زیستی، روحیه جهادی، عدالت خواهی و فسادستیزی، مخلصانه در صف اول خدمت به مردم ایستاده بود و یادآور بهشتی و رجایی و دیگر یاران شهیدش بود به پاداش عمری ایمان و مجاهدت و خدمت در شب میلاد باسعادت امام رئوف، شهد شیرین شهادت نوشید.

اینجانب با تسلیت شهادت جانگداز آیت الله رئیسی، سید محرومان و شهیدان خدمت و حامی و پشتیبان استوار زیست بوم علم و فناوری کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین آل‌هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه مردمی تبریز، برادر ارجمندم دکتر حسین امیر عبداللهیان، وزیر خردمند و انقلابی امور خارجه، دکتر مالک رحمتی، استاندار متعهد و مردمی آذربایجان شرقی و دیگر همراهان رئیس جمهور در پرواز خدمت به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران، علو درجات و حشر با اولیا الله را برای آن خدمتگذاران شریف و صبر و سلامتی را برای خانواده‌های داغدار آنان مسالت دارم.

در این لحظات سخت و جانفرسا با ارواح طیبه سید شهیدان خدمت و یاران شهیدش پیمان می‌بندیم به تاسی از روحیه خستگی ناپذیر خادم بزرگ ملت، راه پر افتخار او را با گام‌هایی استوار ادامه دهیم تا کوچک‌ترین خللی در روند خدمت و مدیریت مجاهدانه امور ایجاد نشود.

آیت الله رئیسی در دفاع از آرمان‌های انقلاب و خدمت مردم ذره‌ای کوتاهی نکرد

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صدور پیام تسلیتی اعلام کرد: خادم الرضا، خادم جمهور ایران، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سالروز میلاد مسعود حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت نائل آمد. رئیس جمهوری در طول دوران حیات پر برکت خود در راه اعتلای کشور و دفاع از آرمان‌های انقلاب و خدمت مردم ذره‌ای کوتاهی نکرد و سرانجام در این مسیر هم به شهادت رسید.

شهادت رئیس جمهوری جهادی و محبوب و جناب آقای حسین‌امیرعبدالهیان، وزیر خستگی ناپذیر امور خارجه، آیت الله آل هاشم، امام جمعه تبریز، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی و سایر همراهان این پرواز را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، خانواده معظم و معزز و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.»

وزیر ارتباطات همچنین در شبکه اجتماعی ویراستی به بیان خاطره‌ای در زمان حضور رئیس جمهور در روز ارتباطات و افتتاح پروژه‌های ارتباطی اشاره کرد و گفت: هفته قبل میزبانشان بودیم؛ عرض کردم به معاونین گفته‌ام فرض کنید امسال سال آخر مسئولیت شماست و کاری کنید که سال آینده نگویید «ای کاش» فلان کار را هم می‌کردم. به شوخی فرمودند: «نفوس بد نزن» و بلافاصله با جدیت گفتند: «نگید تا سال بعد؛ معلوم نیست تا فردا اصلاً باشیم!»

آری! مردان خدا اینگونه آماده خدمت و آخرت هستند.

عمل صادقانه‌اش همواره سرمشق خواهد بود

حسن سالاریه معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران در پیامی ضمن تسلیت شهادت جان‌سوز رئیس جمهور مردمی و خدوم، حضرت آیت الله رئیسی و همراهان وی گفت: مرحوم شهید حضرت آیت الله رئیسی عمر خود را صرف دیانت و خدمت به انقلاب و مردم شریف انقلاب اسلامی کرد و در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

او در مسیر خدمت فردی خستگی ناپذیر و نمونه بارز مسئول متعهد و مخلص انقلابی بود و عمل صادقانه‌اش همواره سرمشق خواهد بود.

شهادت رئیس جمهور مردمی و خدوم ملت و همراهانش وزیر امور خارجه دکتر حسین امیر عبداللهیان، حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم امام جمعه با فضیلت تبریز، دکتر مالک رستمی استاندار آذربایجان شرقی و سایر همراهان را به محضر رهبر عظیم الشان انقلاب و مردم شریف ایران اسلامی تسلیت می‌گویم و مطمئنم مردم شریف ایران و بسیاری از مظلومان جهان او را هرگز از یاد نخواهند برد و یادش همواره در دل‌هایمان زنده خواهد بود.

روحشان با صلحا، علما، شهدا و مجاهدین فی سبیل الله محشور باد.

حمایت کامل از دانش‌بنیان‌ها نام آیت الله رئیسی را ماندگار می‌کند

دکتر محمد صادق خیاطیان رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در پیامی گفت: آن شهید بزرگوار، عمر گران‌بهای خویش را صرف اعتلای نام بلند ایران اسلامی و پاسداری از آرمان‌های اصیل انقلاب و خدمت به مردم در سطوح مختلف نمود. در کشاکش حوادث واقعه و ابتلائات روزگار، همیشه سربلند ماند و هیچ‌گاه از صراط مستقیم عدالت، ولایت و مردم منحرف نشد.

ساده‌زیستی، مردم‌مداری و اسلوب مدیریتی او، بعنوان الگوی مدیر تراز انقلاب اسلامی، هیچ‌گاه از یادها نخواهد رفت. پیروی واقعی از سیره امام (ره)، شهدای گرانقدر و مقام معظم رهبری در گفتار و کردار، سبب نفوذ او به قلب‌های مردم شد و استکبارستیزی و شجاعتش، او را به تکیه‌گاه معنوی و فکری بسیاری از گروه‌های مقاومت منطقه و جنبش‌های آزادی‌بخش ضد استکبار تبدیل کرده بود.

تردید ندارم که تعهد خدشه‌ناپذیر آیت‌الله شهید به صداقت با مردم و اهتمام جدی ایشان به فسادستیزی در تمام مسئولیت‌ها و باورمندی به جوانان و نخبگان کشور و اعتقاد و حمایت کامل از شرکت‌های دانش‌بنیان، نام بلند او را در صفحات تاریخ این مرز و بوم و خاطره جمعی ایرانیان، ماندگار خواهد ساخت.

اینجانب، این سانحه اندوه‌بار را که ثلمه بزرگی به سپهر سیاسی و مدیریتی کشور به شمار می‌آید، به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، خانواده گرانقدر ایشان، خصوصاً دانشمند معزز سرکار خانم دکتر علم‌الهدی و عموم ملت شریف و انقلابی ایران تسلیت عرض می‌کنم.

همچنین لازم می‌دانم شهادت وزیر جهادی امور خارجه، جناب آقای دکتر امیرعبداللهیان، امام جمعه محبوب و مردمی استان آذربایجان شرقی، حضرت آیت‌الله آل هاشم، استاندار پرتلاش استان آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر رحمتی و سایر حاضران در بالگرد سانحه‌دیده را به بازماندگان ایشان و مردم کشورمان تسلیت عرض کنم.

نام شهید رئیسی در کتاب زرین خادمین به کشور جاودانه می‌ماند

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران: خبر جانکاه و مؤلمة شهادت رئیس جمهور مؤمن، مردمی، خدوم، با اخلاص و متواضع حضرت آیت الله دکتر رئیسی به همراه یاران صدیق خود؛ وزیر امور خارجه جناب آقای دکتر امیرعبداللهیان؛ حضرت آیت الله آل هاشم، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و استاندار آن خطه جناب آقای دکتر مالک رحمتی و سایر همراهان شهید را صمیمانه به ملت شریف و بزرگوار ایران و به محضر مقام معظم رهبری و خانواده مکرم آن عزیزان و به ویژه همسر بزرگوار و فهیم رئیس جمهور شهید، سرکار خانم دکتر علم‌الهدی تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن شهدای گرانقدر علو درجات، غفران و رحمت واسعه الهی مسئلت دارم.

شهید گرانقدر حضرت آیت الله رئیسی سراسر شور در عبادت خالق و خدمت به مردم به ویژه طبقه محروم کشور عزیزمان ایران بود. نام نیک و یاد و خاطره این عزیزان تازه سفر کرده به ویژه رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی در کتاب زرین خادمین به کشور عزیزمان ایران که ایران امام رضا علیه آلاف التحیه و الثناء می‌باشد، جاودانه خواهد ماند.

تلاش شبانه روزی رئیس جمهور برای رفع مشکلات مردم

مرکز ملی فضای مجازی نیز با صدور اطلاعیه‌ای شهادت حضرت آیت الله رئیسی رئیس جمهور، آیت الله آل هاشم، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و سایر شهدای سانحه سقوط بالگرد را تسلیت گفت. در این متن آمده است؛ حضور در مناطق محروم و دیدار با مردم در جای جای کشور و تلاش شبانه روزی برای رفع مشکلات مردم، شهید رئیسی را چهره‌ای ممتاز در میان کارگزاران خدوم انقلاب اسلامی قرار داد و شهادت، اجر چند دهه خدمت بی منت ایشان به این نظام مقدس و ملت شریف ایران بود.

درس آموختن در مکتب امام راحل (ره) و همراهی و تبعیت محض از مقام معظم رهبری و پایبندی به ارزش‌های نظام مقدس اسلامی و دامن نزدن به دعواهای سیاسی و جناحی به جای خدمت به مردم، موجب شد تا ایشان نماد و الگویی در ولایتمداری و خدمتگزاری صادقانه به مردم باشند.

ساده زیستی و مردمی بودن و اذعان همه گروه‌ها به اخلاص و مردم داری شهید آیت الله رئیسی چه در زمان خادمی در حرم امام هشتم (ع) و چه ریاست قوه قضائیه و نهایتاً مسند ریاست جمهوری، ایشان را در کنار نام‌های بزرگی همچون شهیدان بهشتی، رجایی و باهنر و قهرمان مقاومت اسلامی حاج قاسم سلیمانی، در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرد.

مرکز ملی فضای مجازی شهادت آیت الله رئیسی رئیس‌جمهور خستگی‌ناپذیر و همچنین امام جمعه محبوب استان آذربایجان شرقی شهید آیت الله آل هاشم و دیپلمات انقلابی شهید حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، دکتر مالک رحمتی و سایر شهدای سانحه سقوط بالگرد را به محضر امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری و عموم ملت ایران تسلیت عرض می‌کند و از خداوند متعال علو درجات را برای شهدای این حادثه مسئلت داریم.

مرتضی توکلی رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی نیز با صدور پیامی اظهار کرد: خبر شهادت آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس محترم ‌جمهوری اسلامی ایران، جناب ‏آقای دکتر حسین امیرعبداللهیان وزیر محترم امور خارجه، آیت‌الله سیّد محمّدعلی آل‌هاشم ‏نماینده محترم ولی‌فقیه در استان آذربایجان‌شرقی، جناب آقای دکتر مالک رحمتی استاندار ‏محترم آذربایجان شرقی و سایر همراهان شهیدشان در پی وقوع حادثه سقوط بالگرد، ‏ملت عزیز ایران اسلامی را عزادار نمود. بی‌شک،‎ ‌‏ فقدان آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، ‏سید الشهدای خدمت و خادم‌الرضا (ع) که در قلب مردم جای داشت داغ جانسوز و جبران ‏ناپذیر است.‏

ضمن عرض تسلیت این واقعه‌ تلخ به خانواده محترم آنها، مقام معظم رهبری(مدظله ‏العالی) و مردم سربلند ایران اسلامی، از خداوند رحمان‌ علو درجات و محشور شدن با ائمه ‏اطهار را برای این عزیزان و هیئت همراه را مسئلت‌ می نمایم.»

مداومت و استقامت سید محرومان در پیگیری مشکلات مردم

سید محمد رضوی زاده رئیس پژوهشگاه ارتباطات در پیامی مداومت و استقامت این سید محرومان در پیگیری و تلاش برای حل مشکلات و شهادت در راه خدمت به مردم را مثال‌زدنی و الهام‌بخش همه مسئولان و متولیان کشور عنوان کرد و گفت: حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی "خادم الرضا علیه السلام" که سه سال پیش در روز ولادت امام رضا علیه السلام رئیس جمهور ایران شد، در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدند. از خداوند منّان برای ایشان و همهٔ همراهان شأن که در راه خدمت به مردم به لقاءالله پیوستند، غفران و رضوان الهی و سعادت در سرای جاویدان و حشر با رئوف الأئمة امام رضا علیه السلام را مسئلت می‌نمائیم.

دشمنان از این حوادث خرسند نباشند

روابط عمومی پژوهشگاه رویان نیز با صدور پیامی اعلام کرد: شهادت فوز عظیمی است که هر کس به آن نمی‌رسد؛ خوشا به حال آنانکه در آرزوی شهادت بودند و با شهادت رفتند. شهید بر قله رفیع نشسته و ما فرشیان نظاره‌گر آن قله نشینان بر عرش هستیم و با حسرتی جگر سوز آهِ یا لیتنا سر می‌دهیم.

در این مسیر نورانی توقف نخواهیم کرد

شهادت جانسوز خادم ملت ایران، یکی از مردمی‌ترین رؤسای جمهور کشورمان حضرت آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی، خادم الرضا و همراهانش را محضر حضرت بقیه الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و نایب بر حقش امام خامنه‌ای دامت برکاته و مردم شریف ایران و پژوهشگران و اساتید پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی تسلیت گفته و برای آن عزیزان سفر کرده علو درجات، حشر با انبیا و اولیا، شهدا و صلحا و برای رهبر عزیزمان دلی آرام و مملو از امید و سلامتی خواهانیم.

انقلاب اسلامی، امت ایران و پژوهشگاه رویان بالنده‌تر از قبل پیش خواهند رفت و دشمنان از این حوادث خرسند نباشند که ما در این مسیر نورانی توقف نخواهیم کرد و در سایه ولی امر مسلمین (که سایه ایشان مستدام باد) به سعادت خواهیم رسید.

رئیسی در تمامی دوران مسیر خدمت مجاهدانه خود لحظه‌ای آرام نداشت

یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با ارسال پیام تسلیتی گفت: با قلبی آکنده از اندوه، شهادت ریاست گرانقدر جمهوری اسلامی ایران، خادم الرضا، خادم مردم ایران، آیت الله دکتر «سید ابراهیم رئیسی»، حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدمحمد آل‌هاشم» امام جمعه تبریز، دکتر «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه و «مالک رحمتی» استاندار آذربایجان شرقی و هیئت همراه را خدمت مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران تسلیت عرض می نمائیم و از خداوند متعال، مغفرت و رضوان الهی را برای یکایک این شهدای والامقام، صبر و شکیبایی را برای بازماندگان مسئلت داریم.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، در تمامی دوران مسیر خدمت مجاهدانه و خستگی‌ناپذیر لحظه‌ای آرام نداشت و بر عهد صادقانه خود با خداوند متعال، مجاهدانه ایستاد؛ امید است راه مردمی بودن این شهید والامقام را گرامی بداریم و در راه خدمت به مردم گام برداریم.

پارک فناوری پردیس نیز در پیامی شهادت رئیس‌جمهور و همراهان ایشان را تسلیت گفت. در پیام تسلیت پارک فناوری پردیس در پی شهادت رئیس جمهور و هیأت همراه ایشان آمده است: با نهایت تأسف و تأثر، شهادت رئیس جمهور اسلامی ایران، آیت الله سید ابراهیم رئیسی و جمعی از همراهان در حادثه سقوط بالگرد را تسلیت می‌گوئیم و برای همه ملت سرافراز ایران اسلامی صبر و اجر مسئلت داریم.