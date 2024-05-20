به گزارش خبرگزاری مهر، دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در پی عروج و شهادت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی بر اثر سقوط بالگرد؛ ضمن اعلام همدردی و تأسف از این خبر، بیانیه‌ای را صادر کردند.



متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ



سلام علی ابراهیم؛ قطعاً پایانِ ماموریتِ مردانِ خدا شهادت است...

سلام بر سیدی که عقب ننشست با وجود آماج تهدیدات و موانع بر سر راهش

سلام بر خدمت گزاری که کم کاری دیگران را بر دوش کشید و حرف‌ها شنید.

سلام بر آن خادمی که سال‌ها خادمِ رئوف ترین اولیای خدا؛ علی ابن موسی الرضا (ع) بود.

سیدی که همانند جدش ندای هَل مِن ناصر یَنصُرُنی در حمایت از مظلومین جهان سر داد.

سیدی که در سازمان ملل، قرآن را علم کرد و جهانیان را باری دیگر زیر سایه قرآن به انسانیت فراخواند.

در یغمای آخرین شب اردیبهشت ماه برای تو دست به دعا شدیم دقیقاً مانند همان زمان‌هایی که تو دست به دعا بودی برای ملت عزیزمان.

ثابت کردی که هنوز در این سرزمین رجایی هایی هستند که یاور مظلومان اند

اما خودمان را یافتیم در مقابل گمشده‌هایمان. ما کجاییم در این طلیعه تمدن سازی.... شهید مردمی آیت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی؛ ثابت کردی که هنوز در این سرزمین رجایی هایی هستند که یاور مظلومان اند. آری، کار برای خدا هزینه دارد هزینه‌ای به قیمت جان و به بهای شهادت...

دشمنان اسلام بدانند دانش آموزان این سرزمین قدمی از آرمان‌های والای انقلاب عقب نخواهند نشست و یقیناً از قطره قطره خون این شهیدان مجاهدینی همچون خودشان بر می‌خیزند و سربازان اسلام تا روزی که بانگِ:

الا یا اهل عالم انا الامام القائم الا اهل العالم انا الصمصام و المنتقمالا اهل العالم ان جدی الحسین علیه السلام طرحوه عریاناالا اهل العالم ان جدی الحسین علیه السلام سحقوه عدوانا ی مولایمان، منجی عالم به گوش نرسد هرگز از راه جهاد دست نخواهند کشید.



و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.