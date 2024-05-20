شهید رییسی در میدان جهاد خدمت به مردم جان خویش را فدای ملت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، در پی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام تسلیت بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

سانحه تاثربرانگیز بالگرد و شهادت عزتمندانه رییس جمهور شریف، وزیر امور خارجه، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی، استاندار و همراهانشان، مایه تأثر عمیق و تألم شدید شد.

آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در همه سنگرهای مسوولیت، عطر خدمت متواضعانه و روحیه جهادی را با خود به ارمغان می‌آورد و در راه اعتلا و پیشرفت کشور جز خدمت به مردم بزرگ ایران سر از پا نمی‌شناخت، بر سر عهد خود ایستاد و در میدان جهاد خدمت به مردم جان خویش را فدای ملت کرد.

اینجانب به نمایندگی از طرف تمامی کارکنان خدوم نیروی پدافند هوایی ارتش، شهادت رییس جمهور محبوب، خدوم و مغتنم حضرت آیت الله رئیسی و همراهانشان دکتر امیر عبداللهیان وزیر جهادی امور خارجه، حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم امام جمعه تبریز و نماینده محبوب آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری، دکتر مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و سایر همراهان را به محضر امام عصر (عج)، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، خانواده معظم شهدا و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

امید دارم خداوند متعال آن مجاهدان فی سبیل الله را با انبیاء و اولیائش به‌ویژه امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا (ع) محشور فرماید.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ ستاد علیرضا صباحی‌فرد