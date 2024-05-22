اقدامات کنونی مقاومت در غزه فراتر از حالت عادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «فایز الدویری» کارشناس مطرح نظامی در اظهار نظری اعلام کرد که اقدامات کنونی گروه‌های فلسطینی در نوار غزه خارج از گستره معمول نظامی است و به تمرین‌های غیرعادی نیاز دارد.

این کارشناسی مطرح نظامی در ادامه سخنان خود گفت: ارتش رژیم صهیونیستی اظهاراتی غیرواقعی را مطرح و اهدافی موهوم را اعلام می‌کند.

الدویری در تحلیل رخدادهای نظامی غزه اعلام کرد: اهداف اسرائیل مانند بازگرداندن اسرا و پیکرهای اسرای کشته‌شده یا نابودی مقاومت، خیالی و موهوم است و تمامی آن‌ها اهداف بزرگی است که نمی‌توان بر میزان تحقق آن وقوف پیدا کرد.

این کارشناس مطرح نظامی افزود: در برابر این، تصاویری که هر روزه از سوی مقاومت منتشر می‌شود به اثبات می‌رساند که تلفات اسرائیل بسیار بیش‌تر از آن چیزی است که اعلام می‌شود. انتشار تصاویر انفجار تانک‌ها با بمب‌های «شواظ» از فاصله ۳ متری قدرت غیرعادی مبارزان مقاومت در رویارویی را نشان می‌دهد.

الدویری پیش‌بینی کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در کمین‌های بیش‌تری گرفتار خواهند شد؛ کمین‌هایی که تلفاتی دشوار و غیرقابل تحمل را در سایه فشارهای روزافزون داخلی صهیونیستی به ارتش رژیم صهیونیستی تحمیل می‌کند.