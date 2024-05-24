به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمزآواسرائیل، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به درخواست دادستان عالی دیوان بینالمللی کیفری مبنی بر صدور قرار بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآف گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، از تلآویو خواست تا از تهدید قضات این نهاد بینالمللی دست بردارد.
بورل با درخواست از تمام طرفین برای احترام گذاشتن به دیوان بینالمللی کیفری، تاکید کرد: از همه به ویژه اسرائیل و البته برخی دولتهای اروپایی خاص میخواهم تا قضات را مرعوب و آنها را تهدید نکنند.
کریم احمد خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی ۲۰ مه (دوشنبه) از دیوان لاهه خواست تا براساس شواهد موجود، علیه نتانیاهو و گالانت به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، قرار بازداشت صادر کند. دادستانی کل لاهه بر این باور است که نتانیاهو و گالانت، دست کم از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ (یک روز پس از عملیات طوفان الاقصی) مسئول جنایت جنگی علیه بشریت در غزه هستند.
همچنین دادستان کل دادگاه لاهه در اقدامی بحثبرانگیز بدون توجه به جنایات ۷۵ ساله رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی، درخواست صدور حکم بازداشت یحیی السنوار، محمد ضیف و اسماعیل هنیه، سه تن از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین را بهدلیل عملیات «طوفان الاقصی» داده است؛ عملیاتی که در واکنش به جنایات و اشغالگری صهیونیستها انجام شد.
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