دعوت از مردم برای حضور در نکوداشت «شهدای خدمت» در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولیفقیه و استاندار گیلان ضمن تسلیت شهادت جمعی از خدمتگزاران کشور در پیامی مشترک، از مردم ولایتمدار و قدرشناس گیلان برای حضور با شکوه در مراسم بزرگداشت خادمالرضا (ع) رئیسجمهور شهید آیتالله رئیسی و یارانش دعوت کردند.
متن پیام به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم داغدار و قدرشناس (ایران اسلامی) در تبریز، قم، تهران، بیرجند و مشهد با حضور میلیونی در مراسم بدرقه پیکر مطهر رئیسجمهور انقلابی، مکتبی و کارآمد تراز انقلاب، مردمی و همراهانش نشان دادند که پشتیبان نظام مقدس اسلامی، انقلاب و قدردان خدمات خادمان خود به ویژه عالم مجاهد و خدمتگزار شهید آیتالله دکتر رئیسی هستند که حقانیت این خیل عظیم و مردمی بودن را رسانهها چنین منعکس کردند: مردم بار دیگر به رئیسی رأی دادند.
اینجانبان بار دیگر شهادت سیدالشهدای خدمت و خادمالرضا شهید آیتالله دکتر رئیسی و همراهان ایشان را به محضر امام زمان (عج) و مقام معظم رهبری تسلیت عرض نموده و از عموم مردم ولایتمدار و قدرشناس گیلان دعوت میشود که با حضور باشکوه در مراسم بزرگداشت خادمالرضا (ع) رئیسجمهور شهید آیتالله رئیسی و یارانش حماسهای دیگر رقم بزنند.
اجتماع مردم ولایتمدار گیلان در نکوداشت شهدای خدمت رئیس جمهور شهید آیتالله رئیسی و همراهان، یکشنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور در پیادهراه فرهنگی شهدای ذهاب رشت برگزار میشود.
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