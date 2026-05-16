به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با انتشار اطلاعیهای از برگزاری مراسم محوری دومین سالگرد شهادت خادم الرضا(ع) شهید جمهور آیتالله رئیسی و شهدای خدمت، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در مصلی امام خمینی(ره) شهر رشت خبر داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
سیام اردیبهشت در تقویم جمهوری اسلامی ایران به یاد شهدای گرانقدر آیتالله سیدابراهیم رئیسی (رئیس جمهور دولت سیزدهم)، حسین امیرعبداللهیان (وزیر امور خارجه دولت سیزدهم)، آیتالله سید محمدعلی آلهاشم (نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی)، مالک رحمتی (استاندار آذربایجان شرقی)، سیدطاهر مصطفوی و محسن دریانوش (خلبان) و بهروز قدیمی (مهندس فنی پرواز) به عنوان «روز شهدای خدمت» نامگذاری شده است.
خادمالرضا(ع) شهید جمهور آیتالله رئیسی، شخصیتی برجسته و پرورشیافته در مکتب معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) و قائد شهید امت اسلامی امام خامنهای(ره) بود که عمر پربرکت خود را وقف تعالی انقلاب اسلامی و پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه پیروی از منویات رهبر شهید انقلاب اسلامی کرد و با روحیه انقلابی و جهادی، خدمت صادقانه و بیوقفه به مردم، مبارزه سرسختانه با رانت و فساد و گسترش عدالت، اسوهای تمامعیار برای کارگزاران تراز انقلاب اسلامی شد و در نهایت سرافراز و پرافتخار به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای خدمت از عموم مردم بابصیرت، قدرشناس و شهیدپرور استان گیلان دعوت مینماید تا در مراسم دومین سالگرد شهادت خادم الرضا(ع) شهید جمهور آیتالله رئیسی و شهدای خدمت که در سراسر استان گیلان و در شهر رشت، ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۱۴۰۵/۲/۳۰ با سخنرانی محمد دهقان (معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت سیزدهم) در مصلای امام خمینی(ره) برگزار میشود، حضور گسترده و پرشور داشته باشند تا ضمن پاسداشت و قدردانی از زحمات صادقانه و شبانهروزی شهدای خدمت، روشنابخش مسیر خدمت خالصانه و خستگیناپذیر در سایه رهبری داهیانه آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته) باشند.
نظر شما