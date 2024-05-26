به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش صبح یکشنبه در مراسم بهرهبرداری از راه آهن یزد - اقلید در ایستگاه مهریز گفت: در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد رشد حمل کالاهای ترانزیتی در شاهراههای اصلی کشور را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته با جابهجایی ۱۵ میلیون تن کالا رشد ۵۸ درصدی حمل کالاهای ترانزیتی رقم خورد، اضافه کرد: با این میزان پیشرفت امسال ۲۰ میلیون تن کالا حمل خواهد شد.
بذرپاش با اشاره به تاکید رئیس جمهور شهید درباره بهرهبرداری از پروژه راه آهن یزد - اقلید اعلام کرد: از امروز جابهجایی بار در این مسیر انجام میشود و از دو روز آینده اولین سفر مسافری به مشهد از این مسیر عبور میکند و سپس شاهد عبور روزانه یک رام قطار مسافربری در این مسیر با مبدا و مقصد مشهد مقدس خواهیم بود.
بذرپاش تاکید کرد: قطعاً تا روزی که خدمت مردم هستیم ذرهای کم نخواهیم گذاشت و مردم شاهد هر دقیقه خدمت جدید، تحول جدید و پروژه جدید در مسیر ایران آباد خواهند بود.
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