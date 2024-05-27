به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق گزارش مارک گرومن از بلومبرگ، همکاری اپل و اوپن ای آی طیفی از قابلیت های هوش مصنوعی مولد را همراه خواهد داشت.

هرچند به نظر می رسید شریک اصلی اپل در این پروژه ها اوپن ای آی باشد، اما مذاکرات این شرکت با گوگل برای یکپارچه سازی احتمالی با جمینی در محصولات این شرکت یک گزینه دیگر است که باید در iOS۱۸آن را در نظر گرفت. ویژگی های هوش مصنوعی نسخه جدید سیستم عامل اپل جذاب هستند. احتمالا قابلیت هایی مانند تولید اتوماتیک ایموجی و توانایی تولید خودکار پاسخ برای ایمیل ها و پیام های متنی با iOS۱۸ ارائه می شوند. آیفون ها نیز با ارتقاهای جدید به رقیبی قدرتمندتر در بازار موبایل تبدیل می شوند.

به نوشته گرومن اپل مشغول توسعه نرم افزاری است که می تواند ایموجی های شخصی را براساس آنچه کاربران می نویسند، بسازد.

همچنین کابران آیفون گزینه های شخصی سازی بیشتری برای اپلیکیشن ها و هوم اسکرین در اختیار خواهند داشت مانند توانایی تغییر رنگ آیکون اپ و قابلیت تنظیم کردن بقیه موارد به جای یک طرح خاص شبکه مانند. این ویژگی تغییر بزرگی برای اپل به حساب می آید اما به طور حتم برای کاربرانی که تمایل به ایجاد خلاقیت بیشتری در طراحی هوم اسکرین دارند، جالب خواهد بود. البته تمام این موارد هنوز شایعه هستند.

همچنین انبوهی از گمانه زنی درباره برنامه های هوش مصنوعی اپل در کنفرانس سالانه توسعه دهندگان آن وجود دارد. این کنفرانس از 10 ژوئن آغاز می شود. اما گرومن معتقد است اپل به جای معرفی برنامه ای پرسرو صدا به کاربردهای واقعی برای این فناوری می پردازد. پیش بینی می شود اپل در این کنفرانس همکاری با اوپن ای آی را اعلام کند تا احتمالا هوش مصنوعی را به بخش هایی مانند جستجوی سافاری، سیری، ادیت عکس و رونویسی از یادداشت صوتی اضافه کند.