اعطای جایزه ۸۰۰۰ دلاری کامستک به استاد دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، طبق اعلام کمیته داوری همکاریهای علمی و فناوری سازمان کنفرانس اسلامی جایزه معتبر «کامستک» (COMSTECH)، امسال در بخش «دستاورد تمام عمر در ریاضیات» به دکتر سعید اکبری استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف تعلق گرفت.
موسسه کامستک هر ساله جایزهای را بهعنوان دستاورد تمام عمر در علوم پایه (ریاضیات، فیزیک، شیمی و زیست شناسی) برای پژوهشگران برجسته کشورهای اسلامی که دارای مقالات فاخر تاثیرگذار میباشند در نظر گرفته است.
این جایزه دو سالانه است؛ یک دوره به رشتههای ریاضیات و فیزیک و یک دوره به رشتههای شیمی و زیست شناسی اهدا میشود، یعنی هر ۴ سال یکبار به ریاضیدانان برجسته و تراز اول کشورهای اسلامی اعطا میشود، که امسال این جایزه در رشته ریاضیات به دکتر سعید اکبری، تعلق گرفت.
کمیته داوری این جایزه متشکل از برجستهترین دانشمندان بینالمللی مربوط به آن شاخه هستند. مبلغ این جایزه ۸۰۰۰ دلار است که در کنار لوح تقدیر که به امضای رئیس جمهور پاکستان، ریاست کامستک رسیده است، اهدا میشود.
گفتنی است این جایزه از طریق بنیاد جایزه مصطفی(ص) در اختیار دانشمندان برجسته ایرانی قرار خواهد گرفت.
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