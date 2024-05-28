اداره کشور معطل مذاکرات نشد/ مصوبات جدید دولت برای حمایت از بورس

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری اظهار کرد: ما را این گمان نبود که روزی نشست خبری را بدون حضور رئیس جمهور برگزار کنیم برای شهدای خدمت علو درجات را آرزومندیم و از مردم بابت حضور تاریخی در مراسم تشییع شهید آیت الله رئیسی تقدیر میکنیم.
وی با اشاره به برگزاری ۲۰ نشست مستمر سخنگوی اقتصادی دولت در سال گذشته، افزود: حضور ۲ سخنگو برای پاسخگویی به رسانهها در موضوعات عمومی و اقتصادی دولت و برگزاری منظم جلسات سخنگویی ناشی از دغدغه و تاکید رئیس جمهور شهید بر لزوم پاسخگویی به افکار عمومی بود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: گاهی آیت الله رئیسی تماس میگرفت و میگفت موضوعی پربسامد پیش آمده و منتظر نشست خبری نمانید و زودتر پاسخگوی افکار عمومی باشید.
اذعان بانک جهانی به تغییر مسیر اقتصاد ایران از سال ۱۴۰۰ به این سو
خاندوزی همچنین تصریح کرد: گزارشهای اخیر نهادهای بین المللی و بانک جهانی تاکید کرده است که رشد اقتصادی ایران به مرحله پایدار رسیده و از عبارت تاب آور و مقاوم شده برای رشد اقتصادی ایران استفاده شده است؛ مسیر رشد اقتصادی دهه ۹۰ از سال ۱۴۰۰ به بعد وارد مسیر جدیدی شده و از نرخهای رشد پایین و منفی عبور کردهایم.
وی اضافه کرد: بانک جهانی اعلام کرده نرخ فقر ۴.۷ درصد کاهش داشته و از ۲۹.۳ به ۲۱.۷ درصد کاهش یافته و ۶ و نیم میلیون نفر از فقر نجات یافتهاند. همچنین رشد مصرف ۴۰ درصد واقع شده در دهکهای پایینی از رشد مصرف دهکهای بالای کشور بیشتر بوده که شاخص گویایی است که نابرابری ۴ دهک پایین با ۶ دهک بالا کاهش یافته است.
خاندوی گفت: بانک جهانی و نهادهای جهانی نه نگاههای دلسوزانه به مردم دارند و نه دولت آیت الله رئیسی؛ اما میزان رشد اقتصادی به قدری بوده که امکان چشم پوشی نداشته است.
وزیر اقتصاد افزود: رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده در پیش بینیهای بانک جهانی بیش از رشد ۱۴۰۲ بوده و مسیر صعودی را در اقتصاد ایران پیش بینی کردهاند.
اداره اقتصاد کشور در دولت شهید رئیسی معطل مذاکرات نشد
وی در ادامه اظهار کرد: در دولت قبل در روزهایی که به موعد استمرار تعلیق تحریمها نزدیک میشدیم شوک قیمتی در اقتصاد ایجاد میشد و عملاً اقتصاد کشور تحت تأثیر شیطنتهای آمریکا قرار میگرفت؛ به گونهای که توییت آن فرد گاه اثرگذارتر از اظهارات مقامات داخلی بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در دولت سیزدهم اداره اقتصاد کشور معطل مذاکرات نشد و از آن طرف تحول چشمگیری در حوزه ارتباطات با همسایگان و کشورهای همسو فراهم شد؛ هم پیمانهای منطقهای مانند شانگهای در دولت آیت الله رئیسی به سرانجام رسید هم با عربستان ارتباط گرفتیم، عضو بریکس شدیم و منابع بلوکهشده ایران در کره جنوبی که حتی در دوره برجام به سرانجام نرسیده بود به جریان افتاد و هم پاسخ محکم و تاریخی به رژیم صهیونیستی دادیم.
وی افزود: مجموع اتفاقات داخلی نیز سبب شد تا همزمان با بهبود روابط بین الملل، رشد کند فروش نفت ایران افزایش یابد و وزیر خارجه آمریکا در جلسه سنا توبیخ شد که چرا با وجود افزایش تحریمها ایران توانسته صادرات نفت را به چند برابر دوره قبل از ریاست جمهوری آیت الله رئیسی افزایش دهد؟ در کنار آن شاخصهایی که در اقتصاد داخل شاهد آن بودیم، مانند افزایش سرمایه گذاری خارجی نیز موید رشد اقتصادی ایران است.
جزئیات اصلاحات ساختاری اقتصاد در دولت سیزدهم
خاندوزی اضافه کرد: همزمان با خروج ایران از انزوا و فعال شدن سیاست همسایگی، اصلاحات ساختاری اقتصادی ایجاد شد که در همین رابطه انضباط پولی بودجه شروع شده اما به سرانجام نرسیده بود که در نهایت حساب واحد خزانه را عملیاتی کردیم؛ حسابهای دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی را سامان دهی کردیم؛ بدون فشار مالیاتی بر حقوق بگیران و تولیدکنندگان و با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و دانه درشتها توانستیم مودی مالیاتی جدید شناسایی کنیم و درآمدهای مالیاتی از ۲۰۰ به ۸۰۰ همت افزایش دهیم بدون اینکه نرخ مالیات افزایش یابد؛ نرخ مالیات در دو سال پیاپی برای بخش تولید ۷ درصد کاهش یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از فرآیند تبدیل کسری بودجه به پایه پولی و احتمال تورمهای بالا فاصله گرفتیم و دولت ریالی استقراض از بانک مرکزی نداشت؛ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانکمرکزی هماهنگی داشتند و سرعت رشد نقدینگی ۱۵ درصد کاهش یافت؛ بانکها و مؤسسات مالی ناتراز منحل شدند؛ در کنار آن ریل گذاری برای آینده هم بهبود یافت مثل مالیات بر مجموع درآمد از گذشته مطرح بود اما چون نیازمند تغییر جدی بود ذی نفعان اجازه نمیدادند عملی شود که با تدبیر رئیس جمهور شهید در دولت تصویب و لایحه آن به مجلس رفت.
مقابله با رانت و انتشار صورت مالی ۲ هزار شرکت دولتی
وی در ادامه با بیان اینکه در بحث مقابله با رانتها نیز با شفافیت توانستیم از وضعیت گذشته فاصله بگیریم، افزود: در ۳۲ ماه اخیر تلاش شد بازی غیرشفاف که منجر به ناکارآمدی شرکتهای دولتی میشد اصلاح شود و صورت مالی همه شرکتهای دولتی نه ۳۶۲ شرکت مذکور در بودجه بلکه ۲ هزار شرکت دولتی در لایههای مختلف شناسایی و صورتهای مالی آنها منتشر شد.
صدور مجوز بدون امضای طلایی
خاندوزی اضافه کرد: تسهیل صدور مجوزها و راهاندازی درگاه ملی مجوزها که شفافیت و کاهش مفاسد و امضاهای طلایی را کنار زد از دیگر اقدامات دولت بود. در گذشته صدور برخی مجوزها نیازمند پرداخت برخی شیرینیها بودند تا یک فعال اقتصادی بتواند مجوز بگیرد، اما الان ۱۷۰۰ مجوز بدون نیاز به مراجعه و از طریق درگاه ملی مجوزها قابل دریافت است.
شناسایی مشکلات مردم در سفرهای استانی
وی تصریح کرد: برخی، سفرهای استانی دولت را شور و هیجان محلی تفسیر میکردند اما در دیدارهای رئیس جمهور با مردم، گرههای آنها شناسایی و حل و فصل می شد.
تورم ۳۷ درصدی در اردیبهشت
خاندوزی به نرخ تورم اشاره کرد و گفت: نرخ تورم در پایان اردیبهشت امسال به ۳۷ درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه به ۳۱ درصد رسیده است، البته این نقطه مطلوب دولت در خصوص اجرای سیاستهای ضد تورمی نیست.
وی افزود: تورم خوراکیها در تورم ماهانه اردیبهشت یک واحد درصد کاهش یافته و به ۱.۹ درصد رسیده است و تورم نقطه به نقطه خوراکیها هم به ۲۲.۸ درصد کاهش یافت. همچنین شاخص نقطه به نقطه هم از ۲۳.۸ در فروردین به ۲۲.۸ کاهش داشته است. البته تورم حوزه اجاره بها افزایش ۹ درصدی داشته است. بانک مرکزی گزارش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده را از فروردین سال گذشته از ۴۰.۸ به ۲۳.۸ درصد در ماه ابتدایی سال گزارش داده است.
دولت شهید رئیسی «احیاگر نهاد دولت» است
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه بر شمردن نقاط مثبت به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف نیست، تاکید کرد: به هر حال دولتی که کار و اقدام داشته باشد، حتماً نقاط قابل نقد هم دارد. اما خوشحالیم که کارشناسان میتوانند به «اقدامات انجام شده دولت» انتقاد کنند، نه به «رها کردن کشور و ترک فعل ها». بنابراین میتوانیم دولت شهید رئیسی را به معنای واقعی «احیاگر نهاد دولت» نامگذاری کنیم. این دولت ابزارسازی زیادی برای آیندگان نیز انجام داده است که دولتهای بعد میتوانند با استفاده از این ابزارها مسیر آغاز شده را استمرار دهند.
مدیریت تنشهای شدید آبی و برقی
خاندوزی در ادامه درباره پروژههای عمرانی اظهار کرد: دولت سیزدهم در این ۳ سال نگاه توسعه محور داشت که از جمله مصادیق آن میتوان به ارتقای بودجه عمرانی در بودجه اشاره کرد. در سال ۱۴۰۱ شاهد تحقق بیش از صد در صدی بودجه عمرانی بودیم و بودجه عمرانی از ۷۷ هزار میلیارد تومان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی اضافه کرد: نتایج این اقدامات نیز در پروژههای آبرسانی، افزایش ظرفیت تولید برق و محرومیت زدایی از استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و همدان قابل مشاهده است. بسیاری از تنشهای آبی، برقی و انرژی شکل گرفته در دوره قبل، در دولت سیزدهم از خاطره اذهان عمومی خارج شد.
صدور خودکار بیش از ۷۰ درصد مجوزها در صورت تعلل مراجع ذیربط
خاندوزی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر علت عدم صدور خودکار مجوزهای معطل مانده گفت: در ابتدا باید عرض کنم که در درگاه ملی مجوزها با دو دسته مجوز مواجه هستیم؛ درباره مجوزهای ثبت محور که ۳۱۰۰ مجوز از ۴۲۰۰ مجوز را شامل میشود (۷۳ درصد آنها) صدور خودکار مدتهاست که فعال است. درباره مجوزهای تاییدمحور نیز درگاه ملی مجوزها در صدد آن است که صدور خودکار آن را در صورت تأخیر دستگاه متولی پیگیری کند.
وی اضافه کرد: البته برخی از مجوزها مانند مجوزهای بهداشتی، بیمارستانی و… حساسیت بالایی دارند و صدور خودکار مجوز میتواند مخاطرات جدی را ایجاد کند بنابراین در صدد طراحی لایحه اصلاحی هستیم تا این مساله را در مجلس رفع کنیم.
مصوبات جدید ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه
خاندوزی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت بازار سرمایه گفت: برخی نارضایتیهای اخیر در میان فعالان بازار سرمایه دغدغه جدی دولت بود که امروز صبح در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور آقای مخبر ۴ تصمیم اتخاذ شد.
وی به تشریح این اقدامات پرداخت و افزود: ۱. برای کنترل نرخ سود بانکی نظارت بیشتر شود و بانک مرکزی مسئول بررسی برخی تخلفات گزارش شده بانکها شد ۲. همچنین برخی معافیتهای مالیاتی برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد و سازمان برنامه موظف شد پذیرش بار مالی آن را بر عهده بگیرد و به مجلس اعلام کند ۳. موضوع سوم نرخ خوراک پالایشگاهها بود که مخبر دستور داد وزارت نفت بررسی لازم برای حوزه پالایشی را انجام دهد ۴. موضوع چهارم درباره خودرو بود که وزارت صمت مکلف شد تا دو خودروساز اصلی تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند که در قالب یک مصوبه قانونی خواهد بود؛ این ۴ مصوبه در بهروزی بازار سرمایه مؤثر عمل میکند.
تشدید نظارتها برای پرداخت معوقات خسارتهای پرداختی بیمه
وی در پاسخ به سوالی درباره عدم ایفای تعهدات شرکتهای بیمه در برابر بیمه شدگان، اظهار کرد: در موضوع معوقاتی که برخی شرکتهای بیمهای با آن مواجه هستند آئین نامهای تحت عنوان حمایت از حقوق بیمهشده ها تدوین شده است. بیمه مرکزی در اجرای این آئین نامه نظارت خود را برای تسویه معوقات خسارات پرداختی تشدید کرده است.
به گفته خاندوزی، گزارشی از تخلف در پرداخت خسارات وجود ندارد. در خصوص یک بیمارستان نیز مباحث فنی در جریان است.
رویکرد دولت مقابله با دانهدرشتهای فراری مالیاتی است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره گفت: رویکرد وزارت اقتصاد این است که نیروی انسانی مرتبط با حوزه هوشمندسازی در سازمان مالیاتی جذب شود تا از رویکرد قدیمی و سنتی عبور کنیم. تلاش ما این است که مراجعات حضوری مودیان به ادارات مالیاتی کاهش پیدا کند و رسیدگیها به صورت سامانه محور و هوشمند انجام شود.
وی افزود: در خصوص شائبه فشارهای مالیاتی نیز باید بگویم که رویکرد دولت سیزدهم برخورد با دانه درشتها و فراریان مالیاتی بوده است. سازمان امور مالیاتی نیز با افزایش شمول تبصره ماده ۱۰۰ درصدد آن است که با حفظ احترام و آسودگی خاطر فعالان اقتصادی، مالیات مشاغل را در سال جاری پیگیری کند.
تجربه «خزانه خالی» را برای دولت بعد تکرار نمیکنیم
خاندوزی در مورد اولویتهای دولت سیزدهم در ۵۰ روز باقیمانده گفت: تاکید دولت بر بستن پروندههای باز و تعهدات انجام نشده در طی ۵۰ روز آینده است.
وی تاکید کرد: اولویت دوم تداوم ثبات مدیریت اقتصادی تا پایان اسفندماه است. گرچه دولت دیگری پس از ۵۰ روز مستقر خواهد شد، اما نگاه دولت سیزدهم این است که نباید از مجوزهای موجود بودجهای مانند اوراق، ذخایر کالای اساسی، منابع ارزی صرفاً برای این ۵۰ روز استفاده شود بلکه نگاه ما این است که باید شرایط دولت تا پایان اسفندماه را مد نظر داشته باشیم. دولت سیزدهم قطعاً تجربه خزانه خالی خودش را برای دولت آینده تکرار نخواهد کرد.
۶.۵ میلیون نفر از خط فقر خارج شدند
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت نرخ فقر با توجه به رشد اقتصادی پایدار در دولت سیزدهم گفت: گزارشهای مراجع داخلی حاکی از این است که در دولت سیزدهم شاخصهای نابرابری اقتصادی و فقر شرایطی بهتری را پیدا کرده است. گزارش بانک جهانی که در اردیبهشت منتشر شد نیز موید این است که جمعیت زیر خط فقر کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: گزارش بانک جهانی ۳ شاخص برای خط فقر در نظر دارد. هر ۳ شاخص موید این است که شاهد مسیر کاهش خط فقر در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته هستیم. پیشبینی بانک جهانی برای امسال و سال آینده نیز این است که وضعیت خط فقر رو به بهبود خواهد بود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر شاخص ۶.۸۵ دلار روزانه را در نظر بگیریم بر این اساس شکاف فقر از ۸.۶ درصد به ۵.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. اگر معیار میانی را در نظر بگیریم شاخص فقر از ۱.۳ درصد به ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین با معیار پایین نیز (یعنی ۲.۱۵ دلار در روز) شاهد کاهش نرخ فقر از ۰.۲ درصد به ۰.۱ درصد هستیم. این نشان دهنده آن است که ۶.۵ میلیون نفر از زیر خط فقر خارج شدهاند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: همچنین گزارش مرکز آمار موید آن است که ضریب جینی از ۰.۴۰۰۶ در سال ۹۹ به ۰.۳۸۷۷ در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده و شاهد بهبود توزیع درآمدی هستیم. مجموعه اقداماتی از قبیل کاهش نرخ بیکاری، افزایش پرداختیهای یارانهای، اقدامات دولت در تأمین نیاز خانوادههای موجود در دهکهای کمتر برخوردار منجر به چنین نتایجی شده است.
جلوگیری از رسوب ۱۰۰ همت منابع بودجه در حساب دستگاهها
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اهمیت حساب واحد خزانه گفت: ایجاد و فعالسازی حساب واحد خزانه سالها مورد توقع و انتظار کارشناسان کشور بود. این موضوع در قوانین بودجه سنواتی و برنامهها ۵ ساله توسعه نیز تاکید شده بود اما انجام نشد.
وی افزود: عزم دولت سیزدهم بود که برای از بین بردن بی انضباطیها، فسادها و ویژهخواریها در برخی سازمانها حساب واحد خزانه را پیگیری و پیاده سازی کند. امروز دیگر هیچ حسابی از دستگاهها وجود ندارد که تحت رصد خزانه داری کشور و بانک مرکزی نباشد. ثمرات این موضوع جلوگیری از رسوب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در حسابهای دستگاهها و توزیع بی انضباط منابع با صلاح دید شخصی در دستگاهها بود.
خاندوزی اضافه کرد: در بخش دوم نیز پرداخت به ذی نفع نهایی از اسفند سال گذشته اجرایی شد و این موضوع حتماً جلوی بسیاری از بریز و بپاشها را خواهد گرفت و انضباط را به دولت بر میگرداند. عدم رسوب منابع در حساب دستگاهها رویکرد بی نظم و با تأخیر پرداختیهای دولت نزد پیمانکاران را از بین خواهد برد.
استمرار سفرهای استانی تا پایان دولت
وی درباره سفرهای استانی دولت هم اظهار کرد: اعضای کابینه همگی هم سوگند شدهاند که تا روز پایانی دولت سیزدهم، تعهدات و تأکیدات رئیسجمهور شهید را دنبال کنند. در موضوع سفرهای استانی مقرر شده معاون اجرایی دولت برنامه بخشهایی که نیازمند تکمیل هستند را آماده کنند و امیدواریم در روزهای آینده آقای منصوری -معاون اجرایی- این برنامه را در اختیار رسانهها بگذارند.
دولت چهاردهم راه دولت سیزدهم در بهبود شاخصهای کلان را ادامه دهد
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه اقداماتی را به دولت آینده توصیه میکنید استمرار دهد گفت: اولین اولویت این است که از رشد پایدار اقتصادی صیانت شود و راه دولت سیزدهم در بهبود شاخصهای کلان استمرار پیدا کند.
وی افزود: بر اساس گزارشی که در روزهای آینده توسط مرکز آمار در خصوص ماههای پایانی سال ۱۴۰۲ منتشر میشود، شاهد این هستیم که سال گذشته یکی از سالهای متمایز در اقتصاد ایران پیرامون رشد اقتصادی بود.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: موضوع استمرار اقدامات دولت در بهبود قدرت خرید مردم نیز توصیه میکنیم در دولت بعد ادامه پیدا کند. همچنین موضوع توجه به اشتغال و کاهش پایدار نرخ بیکاری به خصوص بیکاری فارغ التحصیلان حائز اهمیت است. در مورد اصلاحات ساختاری نیز لازم است مسیر اصلاحات اقتصادی در حوزه شفافیت و تسهیل مجوزها ادامه پیدا کند.
اقدام حقوقی علیه شرکتهایی که سود سهام عدالت ندادند
سخنگوی اقتصادی دولت درباره) پرداخت سود سهام عدالت گفت: سود سهام عدالت سال ۱۴۰۱ در اسفند سال ۱۴۰۲ واریز شد اما باقیمانده اندک دیگری نیز وجود دارد که سرجمع آن حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و عمدتاً سه دسته شرکتهای فولادی، پالایشی و پتروشیمی هنوز به وظایف خود در پرداخت سود عمل نکردهاند.
وی افزود: سازمان بورس علیه آن دسته از شرکتها که به تعهدات خود عمل نکردند اقدام حقوقی خواهد کرد. زیرا موضوع سهام عدالت احقاق حق سهامداران خرد است. امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم این مساله به نتیجه برسد.
منتظر گزارش کمیته ویژه ستاد کل در مورد سقوط بالگرد رئیس جمهور هستیم
خاندوزی در ادامه اظهار کرد: به طور مشخص در خصوص سقوط بالگرد همگی منتظر هستیم تا گزارش کمیته ویژه ستاد کل نیروهای مسلح تکمیل و اعلام شود.
واردات ۶۶ فروند هواپیما
وی افزود: اما دولت سیزدهم به طور کلی در نوسازی ناوگان تلاش کرد از روشهای ممکن توسط دستگاهها برای دور زدن تحریمها بهره گیری کند. ۶۶ فروند هواپیما در تایپهای مختلف وارد کشور شد. ۷ فروند آن هواپیمای سبک و ۵۹ مورد فروند مسافربری بوده است. علاوه بر این در این مدت ۱۴ فروند هواپیما زمین گیر شده تعمیر و به فعالیت بازگشت و ۵ فروند نیز هلیکوپتر وارد کشور شد.
بخشنامههای خلق الساعه باطل شد
خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار و صدور بخشنامههای خلق الساعه گفت: پس از نهایی شدن آئین نامه اجرای ماده ۳۰ و ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، موضوع در برخی دستگاههای اجرایی مانند گمرکات مورد توجه قرار گرفت به نحوی که در ۲ ماه اولیه سال ۱۴۰۱ قریب به ۳۰ مورد بخشنامه صادر شد اما این عدد در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به ۱۴ مورد و در دو ماهه امسال به ۱۰ مورد کاهش یافت.
وی افزود: در واقع در سال ۱۴۰۱ هر روز در میان یک بخشنامه صادر میشد، اما امسال به هر ۶ روز رسیدهایم که موید فاصله گرفتن از شرایط قبل و نااطمینانی است. در ایام اخیر نیز چند مساله مشخص رقم خورد. به عنوان مثال ۳ بخشنامه در مورد صادرات خرما، سیب زمینی و پیاز به صورت خلق الساعه صادر شد که شاهد ابطال این بخشنامهها بودیم. درمورد وزارت صمت هم یک تغییر در خصوص مقررات انجام شد که با همکاری شخص آقای وزیر صمت پیگیری و اصلاح شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بنای ما این است که مرکز پایش فضای کسب و کار با همکاری معاونت حقوقی رصد دقیقی بر صدور بخشنامهها داشته باشد. همچنین درگاه سوت زنی در این زمینه ایجاد خواهد شد که تمام بازیگران بتوانند صدور بخشنامههای خلق الساعه را اعلام کنند. در ۳ مورد اخیر نیز با همکاری تجار جلوی بخشنامه مذکور در صادرات خرما، سیب زمینی و پیاز گرفته شد.
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