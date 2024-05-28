به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی برنامه، مجتبی احمدی تهیهکننده برنامه «تهران ۲۰» درباره برنامه قسمت جدید این برنامه که امشب سهشنبه هشتم خرداد پخش میشود، بیان کرد: با توجه به نزدیکشدن به ایام انتخابات طبیعتاً بخشی از کنداکتور برنامه «تهران ۲۰» در طول هفتههای آتی به موضوع انتخابات اختصاص داده خواهد شد.
احمدی افزود: امشب همراه با رئیس ستاد انتخابات استان تهران ابعاد مختلف انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را بررسی خواهیم کرد.
تهیهکننده «تهران ۲۰» گفت: با توجه به تصمیم شورای شهر درباره نامگذاری برخی از معابر پایتخت با عناوین شهدای خدمت آیتالله رئیسی و شهید امیر عبداللهیان، خانم نرگس معدنیپور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز مهمان تلفنی «تهران ۲۰» خواهد بود.
برنامه «تهران ۲۰» روزهای شنبه تا چهارشنبه به تهیهکنندگی مجتبی احمدی با اجرای علی مروی روی آنتن شبکه تهران میرود.
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