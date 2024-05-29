رسیدگی به مشکلات قضایی مردم در شهرستان های مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش ازظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار با مردم شهرستان نکا اظهار کرد: یکی از برنامههای مهم دستگاه قضائی استان، بازدیدهای میدانی از شهرستانها و برگزاری جلسات ملاقات مردمی با مردم شریف استان بوده و این دیدارها مورد توجه ویژه مدیران دستگاه قضائی مازندران است.
پوریانی افزود: در این جلسات ضمن استماع سخنان مراجعان، مشکلات مردم مورد رسیدگی قرار گرفته و دستورات لازم جهت پیگیری صادر میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در سفر به شهرستانهای استان، مشکلات و موضوعات ویژه مرتبط با منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفته و پیگیریهای لازم در خصوص موضوعات مطروحه انجام خواهد شد.
پوریانی با بیان اینکه امروز درخواستهای متعددی از شهرهای مختلف استان مورد رسیدگی قرار گرفت، افزود: در جلسه ملاقات مردمی دادگستری نکا، مشکلات مردم و درخواستهای حقوقی و قضائی مراجعین شنیده شد و پیگیریهای لازم در این خصوص صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: امروز بازدیدهایی نیز از موارد مطروحه و مشکلات مرتبط با شهرستان نکا خواهیم داشت و در صورت نیاز دستورات قانونی لازم با حضور مدیران استانی دستگاههای اجرایی مرتبط در این خصوص صادر خواهد شد.
رئیس دستگاه قضائی استان مازندران در ادامه در دادگستری شهرستان نکا حضور یافت و حدود ۲۰۰ درخواست مردمی را مورد رسیدگی قرار داد.
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