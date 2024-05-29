مردم ایران قدردان خادمین ملت و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سید حسن ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت که با حضور خانواده شهید امیر عبداللهیان وزیر فقید امور خارجه، حجج اسلام ابوالقاسم دولابی مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت، امرودی مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه، مسؤولان و کارکنان این وزارتخانه برگزار شد، با بیان حماسه آفرینی ملت ایران در تشییع شهدای خدمت اظهار داشت: بنده این حادثه ناگوار را که منجر به شهادت تعدادی از خدمت گزاران ملت ایران شد را به رهبر انقلاب، خانواده و ملت ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. از ملت ایران اسلامی بار دیگر حماسه‌ای ملی آفریدند، سپاسگزارم. این حضور حماسی مردم نشان داد؛ ملت غیور و آزاده ایران قدردان خدمتگزاری خود و بخصوص شهدای خدمت هستند.

وی با بیان اینکه راه و اندیشه شهدای خدمت با قوت تمام ادامه خواهد یافت افزود: راه شهدای خدمت بالاخص راه آیت الله رئیسی به عنوان خادمین راستین انقلاب اسلامی ایران ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام ربانی ادامه داد: دشمنان در تشییع شهدای خدمت به دنبال ایجاد شکاف، یاس و ناامیدی در بین مردم بودند، اما ملت ایران با این حماسه باشکوه نشان داد که ملت ایران در تمامی عرصه‌های مختلف پای نظام و انقلاب ایستاده اند.

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به برگزاری این مراسم‌ها ابراز داشت: برگزاری این مراسم‌ها وظیفه همگان است که به عنوان یک امر دینی، سیاسی، ملی در خاطرات ثبت و ضبط شود و یک خط مَشی بر اساس راه رئیس جمهور شهیدمان آیت الله رئیسی معین شود.