آیین سنتی قرق شکنی در مراتع غرب مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران - نوشهر عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اظهار اینکه تأمین غذا یکی از بزرگترین مزیت‌های عرصه‌های موجود در کشور است، گفت: مراتع در حفظ امنیت زیستی کشور دارای اهمیت بسیار بالایی هستند و در حفاظت از آب و خاک کشور نیز نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه مراتع در تأمین پروتئین غذایی نقش بسزایی دارند، یادآور شد: حضور گونه‌های دامی در عرصه‌های مرتعی سبب شده بخش اعظمی از اشتغال کشور توسط مراتع پوشش داده شود و بیش از ۳۰ درصد پروتئین کشور در این مراتع تولید می‌شود.

خزایی وجود گونه‌های صنعتی و دارایی را از دیگر مزیت‌های مراتع بیان کرد و گفت: وجود دام‌ها در عرصه‌های مراتع می‌تواند سبب افزایش تنوع گونه‌های مرتعی و گیاهی شود و در ایجاد تعادل اکوسیستمی در سطح مراتع مؤثر است.

وی با اشاره به اجرای طرح قرشکنی در مراتع از آن به عنوان یک سنت قدیمی در منطقه یاد کرد و گفت: در غرب استان مازندران ۱۹۷ هزار هکتار عرصه‌های مرتعی وجود دارد که ۷۰ درصد آن از نوع خوب و عالی هستند و در سال جاری به دلیل بارش‌های خوب توانستیم دام‌ها را پیش از موعد به مراتع روانه کنیم.