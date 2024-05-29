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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۴۹

معاون آب منطقه ای کرمانشاه هشدار داد؛

شنا در سراب‌ها و دریاچه های پشت سد کرمانشاه ممنوع

شنا در سراب‌ها و دریاچه های پشت سد کرمانشاه ممنوع

کرمانشاه- معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با هشدار به گردشگران گفت: شنا در سراب‌ها و دریاچه های پشت سدهای کرمانشاه ممنوع است.

علی مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فرارسیدن فصل گرما، برخی گردشگران و روستاییان برای شنا و آب تنی، سراب‌ها و دریاچه‌های پشت سد را انتخاب می‌کنند.

وی افزود: تابلوهایی در کنار سراها و دریاچه‌های پشت سدها و کنار سراب‌ها نصب شده که محل شنا ممنوع را مشخص کرده است.

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه تصریح کرد: عدم رعایت برخی از مردم در خصوص شنا کردن در این مناطق هرساله به ویژه سراب گیلانغرب، سراب جابری، سراب ماراب و دریاچه همه سدهای استان کرمانشاه حوادث ناگواری را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: سال گذشته ۳ مورد فوتی در سد آزادی و یک مورد در سد جامیشان به ثبت رسیده است.

مرادی بی توجهی به تابلوهای هشدار دهنده شنا ممنوع را اصلی ترین دلیل این اتفاقات دانشت.

کد مطلب 6122879

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    نظرات

    • رسول شاهملکی ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      2 0
      پاسخ
      خب درست ها یه جای را برای شنا مشخص و درست کنید تا مردم خفه نشم و داغ بستگان نبینن چرا همش میگید نخورید و نکنید

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