علی مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فرارسیدن فصل گرما، برخی گردشگران و روستاییان برای شنا و آب تنی، سرابها و دریاچههای پشت سد را انتخاب میکنند.
وی افزود: تابلوهایی در کنار سراها و دریاچههای پشت سدها و کنار سرابها نصب شده که محل شنا ممنوع را مشخص کرده است.
معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی شرکت آب منطقهای کرمانشاه تصریح کرد: عدم رعایت برخی از مردم در خصوص شنا کردن در این مناطق هرساله به ویژه سراب گیلانغرب، سراب جابری، سراب ماراب و دریاچه همه سدهای استان کرمانشاه حوادث ناگواری را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: سال گذشته ۳ مورد فوتی در سد آزادی و یک مورد در سد جامیشان به ثبت رسیده است.
مرادی بی توجهی به تابلوهای هشدار دهنده شنا ممنوع را اصلی ترین دلیل این اتفاقات دانشت.
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