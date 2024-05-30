تصاویر کودکان سوخته در «رفح» قلب مردم جهان را به درد آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: امروز چشم جهانیان به رفح است. آوارگان بی پناه که جز چادرهای پارچه‌ای مانع و دفاع دیگری ندارند توسط بی‌رحم‌ترین موجودات روی زمین یعنی جنایتکاران صهیونیست بمباران می‌شوند.

وی ادامه داد: تصاویر چادرهای آتش گرفته و کودکان سوخته در رفح قلب مردم جهان را به درد آورده است و تحمل آنان را به پایان رسانده است. دولت‌های جهان به ویژه دولت‌های اسلامی باید تعارفات و ملاحظات دیپلماتیک را کنار گذشته و با تمام توان از حیثیت بشریت دفاع کنند، بی‌عملی در برابر این جنایت جنگی بشر را به دوران توحش سوق می‌دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز نه فقط فلسطین و غزه و رفح بلکه دستاوردهای تمدن انسانی در مرز تهدید است. صدای کودکان آتش گرفته در رفح سند شکست بشریت برای دفاع از حقوق بدیهی انسان‌ها و نماد بی توجهی دولت‌ها به انسانی‌ترین عواطف ملت‌های خود است.

وی تاکید کرد: تقابل رژیم صهیونیستی با مردم بی دفاع فلسطین نه یک تقابل سیاسی بلکه در اصل، تقابل توحش قرن ۲۱ با انسانیت بی دفاع است. رژیم صهیونیستی نه فقط کودکان فلسطینی را بلکه روح و جان تمام مردم جهان را آتش زده است. دولت‌ها باید همسو با ملت‌های خود سمت درست تاریخ بایستند و جلوی این ماشین کشتار را بگیرند و اجازه ندهند چند جنایتکار صهیونیست تمدن بشری را به سخره بگیرند.

قالیباف گفت: دولت آمریکا در این میان بزرگ‌ترین حامی رژیم صهیونیستی و بانی تمام این جنایت‌ها است. مجتمع نظامی و صنعتی در آمریکا اراده خود را بر مردم و دانشجویان آزادی خواه آمریکایی تحمیل کرده است و اجازه نمی‌دهد مردم جهان مانع ادامه کشتار در غزه شوند.

وی بیان کرد: توحش صهیونیستی باید به هر قیمتی متوقف شود و ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهد بست و تا آخرین لحظه با افتخار در کنار مردم مظلوم و کودکان بی پناه فلسطینی خواهد ایستاد.