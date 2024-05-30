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۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۷:۰۱

غرق شدن کودک ۵ ساله در رودخانه هراز

غرق شدن کودک ۵ ساله در رودخانه هراز

ساری- مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مرگ دلخراش کودک پنج ساله به دلیل غرق شدگی در رودخانه هراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ظهر پنجشنبه بااعلام حادثه به مرکز پیام اورژانس شهرستان آمل، بلافاصله تیم پایگاه اورژانس پلور به محل حادثه واقع در منطقه لاسم اعزام شد.

در این حادثه گفته شد پسر بچه ۵ ساله به دلیل غرق شدگی در رودخانه هراز که بعد از حدود نیم ساعت از آب بیرون کشیده شد، پس از بررسی تیم اورژانس، کودک فاقد علائم حیاتی بود که بلافاصله اقدامات پیشرفته احیا قلبی ریوی شروع و به مرکز درمانی منتقل شد و ادامه احیا در مرکز درمانی هم متأسفانه بی تأثیر بود.

کد مطلب 6123515

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