غرق شدن ۲ نوجوان در رودخانه هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد: خبر غرق شدن دو نوجوان در رودخانه هراز (محدوده بین پل چهارم و پنجم شهرستان آمل) به مرکز پیام اورژانس آمل مخابره و بلافاصله دو تیم امدادی از پایگاه‌های اورژانس «آمل ۲» و «آمل ۳» به محل حادثه اعزام شدند.

نوجوانان ۱۱ و ۱۳ ساله که دچار غرق شدگی شده بودند، توسط کارشناسان اورژانس در محل، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی دریافت کرده و سپس به ترتیب به بیمارستان‌های امام رضا (ع) و ۱۷ شهریور آمل انتقال یافتند.

مسئولان اورژانس مازندران تأکید کرده‌اند که وضعیت جسمانی هر دو مصدوم «وخیم» ارزیابی می‌شود و تلاش برای تثبیت حال آنان ادامه دارد.