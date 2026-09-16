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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

مدرسه شهید مهدی هادی در زنجان باحضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور افتتاح شد

مدرسه شهید مهدی هادی در زنجان باحضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور افتتاح شد

زنجان مدرسه ۱۵ کلاسه شهید مهدی هادی در زنجان با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه ۱۵ کلاسه شهید مهدی هادی در کوی نصر شهر زنجان با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، به بهره‌برداری رسید.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان زنجان و در آیین بهره‌برداری از این مدرسه حضور یافت.

این آموزشگاه در زمینی با زیربنای ۲ هزار و ۵۰ مترمربع احداث شده و دارای ۲ هزار و ۲۰ مترمربع محوطه‌سازی است.

برای احداث این مدرسه ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

 مدرسه ۱۵ کلاسه شهید مهدی هادی با استفاده از اعتبارات ملی اداره‌کل نوسازی مدارس استان زنجان و با مشارکت اداره‌کل راه و شهرسازی استان احداث شده است.

کد مطلب 6949339

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